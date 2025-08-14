Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 августа, вырос на 5 копеек - до 41,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 18 копеек и составляет 48,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,22 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,64 грн/евро, а курс продажи - 48,41 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 14 августа, составляет 122 205 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 5 077 050 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на 14 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 8 копеек.
По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 57 копеек.