Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 48,22 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 августа, вырос на 5 копеек - до 41,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 18 копеек и составляет 48,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,22 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,47 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,64 грн/евро, а курс продажи - 48,41 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 14 августа, составляет 122 205 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 5 077 050 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 14 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 57 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: