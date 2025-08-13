Курс гривни к евро установлен на уровне 48,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 14 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,65 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 57 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,51/41,54 грн/долл., а евро - 48,66/48,69 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 августа подорожал на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар, а курс евро вырос на 25 копеек и составляет 48,85 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,53 грн/евро, а курс продажи - 48,28 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию составляет 119 020 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 939 070 грн.

