Продать доллар можно в среднем по курсу 42,15 грн, а евро - 49,43 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 18 декабря, вырос на 15 копеек и составляет 42,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 1 копейку и составляет 50,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,43 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,28 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,90 грн/евро, а курс продажи - 49,75 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 18 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 16 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Руководитель по макроэкономическим исследованиям "ПриватБанка" Ольга Погарская отметила, что на 2026 год большинство аналитиков прогнозируют умеренную девальвацию гривны - ожидается, что национальная валюта ослабнет, однако доллар не пересечет психологическую отметку в 45 гривень.

