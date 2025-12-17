Курс гривни к евро установлен на уровне 49,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки. Таким образом, евро отошел от зафиксированного вчера исторического максимума курса в Украине.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,38/42,41 грн/долл., а евро - 49,71/49,73 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 17 декабря вырос на 5 копеек и составлял 42,45 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 6 копеек и составлял 49,99 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,37 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 8 копеек и составлял 42,43 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составлял 49,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,83 гривни, а евро - по курсу 48,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: