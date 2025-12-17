Из-за ограниченного экспортного потенциала и значительных потребностей в импорте ожидается умеренная девальвация гривны.

На 2026 год большинство аналитиков прогнозируют умеренную девальвацию гривны - ожидается, что национальная валюта ослабнет, однако доллар не пересечет психологическую отметку в 45 гривен, рассказала руководитель по макроэкономическим исследованиям "ПриватБанка" Ольга Погарская, комментируя макроэкономические прогнозы правительства и аналитических компаний на 2026 год во время дискуссии Центра экономической стратегии.

Она отметила, что в 2025 году наблюдалось расширение колебаний в обоих направлениях - гривна как укреплялась, так и ослаблялась. И по состоянию на сейчас мало кто ожидает стремительных изменений курса, поэтому на конец года курс будет близким к показателю, каким он был в начале 2025-го.

"Но если посмотреть на интервенции НБУ, то мы можем заметить очевидную тенденцию к увеличению чистых интервенций, хотя они компенсируются значительной внешней финансовой поддержкой, благодаря которой Нацбанк накопил достаточно значительные объемы резервов", - отметила Погарская.

По ее словам, из-за ограниченного экспортного потенциала и значительных потребностей в импорте аналитики вынуждены закладывать в прогноз на 2026 год умеренную девальвацию.

"Хочу подчеркнуть слово "умеренную": консенсус-прогноз предполагает, что в среднем курс изменится не более чем на 5%, и пока никто не ожидает, что на конец 2026 года курс пересечет психологическую отметку в 45 грн за доллар. Но весомую роль здесь играет именно ритмичность внешней помощи, особенно в начале 2026 года", - сказала эксперт.

По мнению специалиста, несмотря на практически рекордные золотовалютные резервы и значительный запас для интервенций, именно неопределенность относительно внешнего финансирования в начале 2026 года может спровоцировать усиленную волатильность, что задаст тон всему году. Дополнительным риском, по ее словам, остается интенсивность боевых действий.

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 18 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 16 копеек.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,63 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,25 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,91 грн/евро, а курс продажи - 49,70 грн/евро.

