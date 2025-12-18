'ПриватБанк' поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на четверг

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 18 декабря, вырос на 17 копеек и составляет 42,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 50,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,00 гривни, а евро - по курсу 49,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг вырос на 18 копеек и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 18 декабря подорожал на 25 копеек и составляет 50,25 гривни.

НБУ установил на 18 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 16 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 15 копеек и составляет 42,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 1 копейку и составляет 50 гривень за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,43 гривни за евро.

