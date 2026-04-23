Украина может получить первый транш из 90 млрд евро уже в этом месяце, - фон дер Ляйен

С первой выплаты средства будут направлены на производство дронов.

Украина может получить первый транш кредита в размере 90 миллиардов евро уже в этом квартале, который заканчивается в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой перед началом неформального саммита лидеров ЕС на Кипре.

Как подчеркнула президент ЕК, сегодня хороший день одновременно для Украины и Европы.

Видео дня

Она напомнила, что во время визита в Киев в феврале пообещала, что предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы состоится "так или иначе".

"И сегодня мы выполнили это обещание. Большая часть подготовительной работы уже выполнена для реализации предоставления кредита на 90 млрд евро. Я думаю, что первый транш из 45 млрд евро, предназначенных на 2026 год, можно получить еще в этом квартале", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, было согласовано, что одна треть этого кредита будет направлена на бюджетные нужды, а две трети - на оборону.

"И я думаю, что первым пакетом станет пакет по дронам: "Дроны из Украины для Украины", - отметила фон дер Ляйен.

Кредит ЕС для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале фон дер Ляйен подчеркивала, что первоочередной задачей кредита на 90 млрд евро будет удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины. В частности, это должно помочь закупать, производить, развивать и обеспечивать передовую оборонную технику для отважных украинских сил. В связи с этим средства будут направляться на закупку и производство дронов, ракет и боеприпасов.

Уже сегодня, 23 апреля, Совет Европейского Союза принял последний ключевой законодательный акт, необходимый для утверждения европейского кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: