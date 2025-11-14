Когда Высший антикоррупционный суд обязывает НАБУ открыть производство относительно возможных коррупционных правонарушений заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, обычная реакция любого чиновника - по крайней мере взять паузу. В случае Даниила Гетманцева произошло наоборот: глава финансового комитета Рады публично бросается на амбразуру, защищая чиновника, которого журналисты и эксперты подозревают в сокрытии состояния и отмывании денег в ОАЭ.

Напомню, в своей предыдущей колонке я описал целый ряд "красных флажков" в имущественной истории семьи заместителя главы Нацбанка. Речь идет о квартире в жилом комплексе Zenith Tower в Дубае, которую арендует (или фактически контролирует) бывшая жена чиновника, наличие у нее вида на жительство в Эмиратах и доходов с Dubai Media City на 7,7 млн грн в год. При этом в декларации самого Олейника об этом помещении нет ни слова.

Более того, аренда жилья стартует в июле 2023 года, а официальный развод оформляют только в конце декабря. Параллельно появляется дорогой Lexus NX 350h 2024 года - снова оформлен на уже бывшую жену. Видим явные признаки "фиктивного развода" как классической схемы легализации незадекларированных доходов, но подчеркиваю: окончательные выводы предстоит сделать следствию. И именно это, провести расследование, ВАКС и обязал НАБУ.

И вот на этом фоне господин Гетманцев публикует в Telegram пост, где фактически становится на сторону топ-менеджера НБУ, атакуя автора материала и оправдывая Дмитрия Олейника. Формально - "защита чести коллеги" и "атака на регулятора", по сути - политический сигнал всем: этот заместитель неприкосновенен, за него поручились.

А в комментарии под мой пост об этом приходят неизвестные с угрозами на русском "мобилизовать в ВСУ". И на одной из телеграм-помиек появляется публикация с теми же самыми месседжами.

Угрозами, господин Гетманцев, меня не запугать. Поэтому вопрос простой: с какой стати руководитель профильного комитета вдруг так искренне переживает за судьбу конкретного чиновника Нацбанка, вместо того чтобы хотя бы формально сказать: "ожидаем результатов работы НАБУ"?

Ответ лежит не в эмоциях, а в денежных потоках.

Олейник как "руки" Гетманцева в НБУ

Должность Дмитрия Олейника - не декоративная. Этот заместитель отвечает, в частности, за блок финансового мониторинга и надзора. Это именно тот участок, из-за которого финансовый регулятор может резко усложнить жизнь любому бизнесу - особенно игорному.

Еще в декабре 2023 года НБУ разослал небанковским финучреждениям письмо с рекомендациями по контролю финансовых операций, где прямо упоминал переводы через игровые сервисы COSMOLOT, SLOTOKING, PIN-UP, FAVBET как типичные схемы с повышенными рисками. В 2024-м Нацбанк запретил использование кредитных средств для участия в азартных играх - то есть фактически обрезал часть платежеспособного спроса на онлайн-казино и конторы пари. А в 2025 просто провел обзвон банков и просил отключить крупнейшего оператора рынка от платежей. И все отключили - и Сенс, Европейский промышленный банк, и Альянс, и Кристалл.

Официально все это подается как забота о финстабильности и защите уязвимых клиентов. Но в реальности тот, кто контролирует финансовый надзор и платежные коридоры, контролирует и рынок.

Именно через этот блок Национального банка можно "закрутить гайки" для одних операторов и оставить комфортное окно возможностей для других.

Почему главный удар приходится на легальных игроков

Показательный пример с Фавбет - один из крупнейших легальных операторов рынка: лицензированный организатор пари и онлайн-казино, резидент "Дія.City" через FAVBET Tech. За 2024 год группа FAVBET перечислила в бюджет 6,75 млрд грн, а только за первое полугодие 2025-го - 4,37 млрд грн.

Последние месяцы на рынке фиксируются технические и процедурные ограничения в работе с платежами - в том числе в отношении крупных лицензированных операторов. Это создает неравномерное регуляторное давление, что влияет на конкурентную среду и требует прозрачных объяснений со стороны регулятора.

Есть ли прямые доказательства того, что именно Дмитрий Олейник обзванивает банки и намекает, кого отключать от платежей? Публичных документов на это нет.

Но именно через учреждение идут "разъяснения", после которых у финучреждений вдруг "появляются вопросы" к отдельным операторам.

И тут в историю заходит Даниил Гетманцев.

Маленькая теплая лотерейная компания МСЛ

Пожалуй, не секрет, что много лет главу финкомитета обвиняют в продвижении законодательных льгот для лотерейного бизнеса. Когда попытка радикально удешевить лицензии через законопроект №10101 провалилась, связанная с ним компания МСЛ продолжила работать в "серой зоне" - фактически принимать ставки на спорт без букмекерской лицензии, платя в бюджет только налоги "как лотерея".

СМИ показывают простую арифметику: годовая лицензия на прием спортивных ставок стоит около 190 млн грн, тогда как для лотерейщиков Гетманцев предлагал ставку в десять раз ниже. Из-за такой "креативной" модели государство ежегодно недополучает более 170 млн грн. Параллельно новый регулятор PlayCity фиксирует, что у МСЛ нет лицензии на букмекерскую деятельность, хотя продукт по сути повторяет классический сервис ставок.

То есть пока легальные операторы пари платят полную стоимость лицензий, проходят сложный комплаенс и несут все риски финансового надзора, "исторически близкая" к руководителю финкомитета лотерейная компания спокойно работает на более мягком режиме и конкурирует фактически как букмекер.

Тут и становится понятно, почему Гетманцев так нервно реагирует на любые попытки задеть его влияние на игорный рынок - и почему ему нужен свой "смотрящий" в Нацбанке.

Франция, налоги и "уважение к закону"

Контраст завершает история с французской квартирой Даниила Гетманцева. Обнародовано расследование, согласно которому народный депутат приобрел в Ницце элитное жилье площадью 143 кв. м за 10 млн грн, тогда как рыночная цена аналогичной недвижимости стоит до одного миллиона евро. Оформлено все на маму депутата. Семья, по данным журналиста, живет во Франции, несмотря на существенную разницу между задекларированными доходами и реальным образом жизни.

В этом же материале упоминается, что Гетманцев не прошел конкурс в КСУ из-за претензий Комиссии по вопросам добропорядочности относительно возможных налоговых нарушений, а в прошлом работал помощником Сивковича - фигуранта дела о госизмене, связанного с российскими спецслужбами.

То есть человек с таким бэкграундом и такой бенефициар "элитной, но очень скромно задекларированной" недвижимости сегодня рассказывает обществу, какие именно игорные компании заслуживают жить, а какие - нет.

Мина под властью, а не только под игорным рынком

Создается ситуация, при которой регуляторные решения непропорционально затрагивают крупных лицензированных операторов, что может деформировать структуру рынка.

Операция НАБУ "Мидас" и решение ВАКС по энергетическому сектору уже показали: в этой каденции нет гарантированно "неприкосновенных" сфер. Те, кто еще вчера считал себя незаменимыми менеджерами, сегодня читают в подозрениях суммы убытков и названия офшоров.

Защищая замглавы НБУ, против которого суд уже заставил антикоррупционный орган начать расследование, Даниил Гетманцев ставит мину не только под игорный рынок, но и под саму властную конструкцию. Потому что когда "руки" в Нацбанке используют, чтобы задушить крупных легальных налогоплательщиков и расчистить поле для "своей" лотерейной гавани, это уже не о борьбе с лудоманией или заботе о бюджете.

Это о старой доброй коррупционной вертикали, которая почему-то искренне верит, что успеет насытиться и уехать в Париж раньше, чем НАБУ постучится в дверь. Но история "дубайского следа" Дмитрия Олейника показывает: проблемы у таких людей могут начаться еще до перезагрузки парламента и смены президента. И вопрос лишь в том, станет ли это дело моментом истины для всей "лотерейно-банковской" схемы г-на Гетманцева.