Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в течение нескольких лет пытается предоставить налоговые льготы лотерейным компаниям, а после неудачи с законодательными изменениями связанная с ним компания МСЛ начала осуществлять букмекерскую деятельность без лицензии.

"Несмотря на то, что законопроект №10101, который предусматривал существенное снижение стоимости лицензий для лотерей, был снят с рассмотрения, компания МСЛ, связанная с Гетманцевым, продолжает работать в "серых" схемах - фактически принимает ставки на спорт без соответствующей лицензии и уплаты в бюджет", - написал Кулик.

По его словам, государство ежегодно недополучает более 170 млн грн, поскольку стоимость лицензии на букмекерскую деятельность для лотерей, предложенная в законопроекте Гетманцева (18,8 млн грн в год), в десять раз ниже действующей (около 190 млн грн).

Кулик подчеркнул, что это демонстрирует "настоящую искренность" налоговой политики Гетманцева, который декларирует борьбу за наполнение бюджета, но при этом допускает деятельность лояльных структур вне закона.

Политолог также отметил, что ситуация является испытанием для вице-премьера Михаила Федорова, который должен показать, сможет ли устоять перед давлением Гетманцева.

"Если Федоров даст слабину, Гетманцев "сядет" и на "Дію", как когда-то - на налоговую", - отметил политолог.

Напомним, на днях стало известно, что компания МСЛ, в которой до избрания имел долю и работал глава налогового комитета Даниил Гетманцев, осуществляет букмекерскую деятельность без лицензии.