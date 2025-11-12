Не "Энергоатомом" единым

Кумовство, некомпетентность и коррупция являются болезненной проблемой для Украины все годы ее независимости. Однако после 2019 года, а особенно с начала полномасштабного российского вторжения, это воспринимается обществом крайне остро. Возникает ярость из-за того, что в воюющей стране могут существовать неприкосновенные "территории". К таким, к сожалению, в определенной степени относится и Национальный банк.

Обращение в НАБУ не всегда приносят мгновенный результат. Только после моего иска в ВАКС, антикоррупционный орган внес заявление в ЕРДР и теперь вынужден начать расследование возможных коррупционных правонарушений заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника. Конечно, открытие уголовного производства - это еще не обвинительный приговор. Но это только начало. И я приложу усилия, чтобы это начало не превратилось в имитацию.

"Бульдоги под ковром" и токсичные связи

Не секрет, что я фактически два десятилетия имел прямое отношение к банковской системе, в том числе и к работе в НБУ. Знаю многих, и многие знают меня. Это дает возможность получать информацию изнутри и понимать внутреннюю логику принятия решений регулятором. Обычно это та самая схватка "бульдогов под ковром". Однако публичные скандалы, такие как административное давление Нацбанка на банк Петра Порошенко, позволяют зафиксировать детали этой "кухни": непотизм, кланы, конфликты интересов и токсичные связи с российским капиталом на самой верхушке регулятора.

Недавно я подробно описывал это в своем блоге. Напомню: глава НБУ Андрей Пышный "подтянул" в Нацбанк Дмитрия Олейника из "Ощадбанка". В свою очередь, господин Олейник привел туда свою адвокатку и коллегу из PwC Анну Липскую, экс-сотрудницу подсанкционного российского ИФД "Капитал".

Это классика жанра: цепочка личных лояльностей вместо институциональных предохранителей.

На рынке давно циркулирует неформальная оценка ролей: Пышный - политический "зонтик", Олейник - "кассир". Но я не занимаюсь сплетнями. Для настоящего понимания ситуации нужны документы - и они появились.

Квартира в Дубае: "Совпадение" на 7,7 миллиона?

В мои руки попала выписка из реестров ОАЭ и пакет сопроводительных материалов. Я передал их в НАБУ и, конечно, не публикую, пока идет следствие. Из этих документов следует картина, которую невозможно игнорировать, а именно - признаки того, что господин Олейник может легализовать незаконные доходы путем инвестиций в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно выписке, речь идет о квартире в Zenith Tower (Al Hebiah Fourth) в Дубае. Цена квартир в этом жилом комплексе инвест-класса стартует от 200 тысяч долларов.

Как говорится, красиво жить не запретишь. Владелица квартиры - Ольга Кушнир. Это девичья фамилия теперь уже экс-жены Дмитрия Олейника. И вот еще одно "совпадение": в своей декларации за 2023 год Олейник упоминает, что его жена Ольга получила вид на жительство в ОАЭ, подрабатывала фрилансером в Dubai Media City и заработала ни много ни мало 7,7 млн грн.

Вот только о самой квартире в Дубае в декларации - ни слова.

Хотя, по моему мнению, упоминание должно было быть. Ведь супруги развелись 28.12.2023, а квартиру в аренду Ольга Кушнир сдавала уже с 11.07.2023. А приобрела - еще раньше.

Способность госпожи Ольги самостоятельно купить недвижимость в Дубае вызывает огромные сомнения. Два самых распространенных способа получить вид на жительство в ОАЭ - это открытие бизнеса (инвестиция от $136 тыс) или приобретение жилья (от $204 тыс). Однако существенный рост дохода О. Олейник произошел именно в 2023 году. По состоянию на начало года ее доходы в 2021 и 2022 годах составляли соответственно примерно $32 тыс и $21 тыс. Она просто не могла иметь "свободных" $136 тыс для инвестиции, а тем более - на покупку квартиры.

У Ольги Кушнир/Олейник действительно был сайт mrkt-solutions.ae, где она предлагала услуги маркетинга. Это формальное объяснение, откуда взялись 7,7 млн грн у семьи. Выглядел сайт неубедительно, а сейчас вообще закрыт. Поэтому в легенду о талантливом маркетологе, которая вдруг начала зарабатывать сотни тысяч долларов в год и инвестировать в дубайскую недвижимость, я не верю.

Новый Lexus и "стратегические сессии" в Вене

Как следует из декларации Дмитрия Олейника, его экс-супруга арендует квартиру в Вене, где живет с сыном. По моим данным, Ольга, уже в статусе бывшей жены, приобрела почему-то именно в Украине Lexus NX 350H 2024 года выпуска, хотя живет за границей. Цена такого авто стартует от $50 тыс.

Ответы на эти загадки и совпадения должен был бы дать господин Олейник, который, по слухам, нередко посещает славный город Вена и проводит время не только с формально бывшей семьей, но и "стратегические сессии" с различными банкирами, скрывающимися за пределами Украины. Например, с господином Бахматюком, который сам является подследственным НАБУ. Предлагаю господину Олейнику публично опровергнуть факт этой встречи.

НАБУ должно дать ответ

Фиктивный развод - один из самых любимых способов украинских чиновников для легализации незаконных доходов и маскировки активов. Это не моя фантазия, это многолетняя практика, не раз описанная расследователями. Именно так ли произошло в случае Олейника - должно выяснить НАБУ. Я утверждаю: зафиксированный в материалах набор признаков - типичный "красный флажок", который детективы должны тщательно проверить.

И очень знаково, что ВАКС внимательно просмотрел предоставленные материалы и обязал НАБУ все-таки открыть производство.

Что именно должно сделать НАБУ?

Получить от органов ОАЭ подтверждение вида на жительство, банковской активности и регистрационных действий.

Изучить денежные потоки, источники поступлений и расходов, сравнить таймлайны с семейным статусом и декларациями.

Проверить связи с украинскими активами, в том числе "подарки", переоформления и другие манипуляции с имуществом в период развода.

Опросить фигурантов, истребовать договоры, банковские выписки, информацию из таможенных и регистрационных баз.

Дать ответ на ключевой вопрос: не является ли "семейная" оболочка инструментом прикрытия активов, конечным бенефициаром которых может быть чиновник НБУ.

Вопрос доверия к гривне

Отдельно - об этике и репутации. Я не принимаю аргумента "везде так". Везде так - означает, что система прогнила.

И если в руководстве НБУ есть даже намек на "кассу", в которую "заносят", то это прямой удар по доверию к регулятору и к гривне со стороны наших западных партнеров.

Несколько слов персонально к господину Олейнику и его руководителю Пышному. Если я не прав, им стоит доказать это фактами. В противном случае - лучше честно признать ошибки и уйти. НБУ - не место для "круга доверия", НБУ - место, где отвечают гривней каждого украинца.

Теперь мяч - на стороне НАБУ. Проведите полную, независимую, документально подтвержденную проверку. Выбор прост: либо мы строим центральный банк, который не стыдно ставить в один ряд с европейскими институтами, либо остаемся страной, где фиктивные разводы, "свои" адвокатки и "кассы" - это часть официальной архитектуры власти.