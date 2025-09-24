Нардеп от "Слуги народа" и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, который задекларировал квартиру во Франции стоимостью почти 10 млн грн, своей риторикой в отношении малого бизнеса и ФОПов вызывает раздражение общества.

Об этом заявил блогер и журналист Денис Казанский в Facebook.

"Нардеп Гетманцев имеет во Франции квартиру за 10 млн грн, где живет его семья. При этом этот же нардеп регулярно выступает с наездами на ФОПов или вообще какими-то дикими предложениями, типа налога за продажу барахла на OLX. После приобретения недвижимости во Франции это все выглядит, конечно, как какое-то издевательство над людьми, которые пытаются хоть как-то заработать в трудные времена", - отметил Казанский.

Видео дня

По его словам, подобное поведение политика "мягко говоря, раздражает общество".

"Зачем это делать просто на ровном месте - объяснить невозможно. Для чего действующей власти, которая и так в непростой ситуации, держать возле себя такого персонажа и толерировать его риторику - за гранью понимания", - подчеркнул журналист.

Как сообщалось, о квартире Гетманцева во Франции стоимостью 9,9 млн грн ранее писало "Слідство.Інфо".

По словам политолога Дмитрия Чекалкина, стоимость этого актива, указанная в декларации, выглядит явно заниженной, учитывая рыночную цену недвижимости во Франции.