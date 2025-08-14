Общественность приглашена к онлайн-опросу по выбору дизайна.

Швейцарский национальный банк опубликовал 12 возможных дизайнов новых франковых банкнот. На купюрах будет изображена "Швейцария и ее высоты".

Издание Bloomberg пишет, что каждая из шести банкнот посвящена отдельному региону — от долин до гор.

Нам данный момент регулятор запустил онлайн-опрос, который продлится до 7 сентября, чтобы общественность высказала свое мнение. Одновременно с этим дизайны будут оцениваться консультативным советом внешних экспертов.

Шесть лучших проектов пройдут во второй этап отбора, который будет сосредоточен на потенциальном сотрудничестве и коммерческих аспектах. Окончательное решение остается за центробанком Швейцарии и будет объявлено в начале 2026 года.

"Мы убеждены, что наличные деньги останутся широко используемым средством платежа в будущем", - заявил президент Мартин Шлегель.

Евро - единая валюта Европы изменится впервые за 23 года

Европейский центральный банк впервые с момента введения евро в наличное обращение 23 года назад изменит дизайн банкнот, чтобы сделать их более привлекательными и узнаваемыми. ЕЦБ рассматривал два варианта дизайна - европейская культура или сочетание рек, птиц и европейских учреждений.

При этом дизайн банкноты номиналом 20 евро рассорил Польшу и Францию. Все дело в написании имени двукратной лауреатки Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, чей образ должен украсить купюру.

