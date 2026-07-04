Украина испытывает новое оружие за считанные дни, пока Запад тратит годы, - BI

В НАТО заявили, что украинский подход к разработке и модернизации вооружений стал важным уроком для западных армий.

Украинская оборонная промышленность получила уникальное преимущество благодаря войне – производители могут тестировать новое оружие, получать отзывы от военных и вносить изменения буквально за несколько дней. Именно этот опыт сейчас внимательно изучают страны НАТО и западные оборонные компании. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителей Альянса, украинских производителей оружия и чиновников.

Из-за быстро меняющихся условий на поле боя новые технологии могут утратить актуальность уже через несколько недель. Поэтому Украина максимально сократила путь между военными и производителями.

Солдаты испытывают технику непосредственно на фронте, отправляют отзывы разработчикам, после чего компании оперативно совершенствуют продукцию и уже через несколько дней или недель возвращают её военным.

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Заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер заявил, что именно такой скорости внедрения инноваций сейчас не хватает западным странам.

По его словам, Украина измеряет цикл адаптации новых технологий не годами, а неделями.

Украинские компании модифицируют оружие десятки раз в месяц

Производитель беспилотников Frontline Robotics сообщил, что ежемесячно вносит до 20 изменений в свою продукцию благодаря постоянной обратной связи от военных.

В компании говорят, что могут приступить к работе над новыми пожеланиями бойцов буквально через несколько минут после их получения, а обновленную версию изделия передать подразделениям уже в течение недели.

Подобный принцип использует и компания Ark Robotics. Ее сотрудники регулярно выезжают непосредственно на передовую, чтобы тестировать новые решения и лично получать отзывы военных.

По словам представителей компании, это очень опасная работа, однако именно она позволяет поддерживать чрезвычайно быстрый цикл совершенствования продукции.

НАТО призывает перенять украинский опыт

Украинские чиновники подчеркивают, что в современной войне скорость стала одним из главных факторов успеха.

Заместитель секретаря СНБО Давид Алоян отметил, что если новое оружие будет поступать на фронт через несколько месяцев после начала разработки, оно может уже не соответствовать реалиям поля боя.

В НАТО согласны с такой оценкой. Помощница генерального секретаря Альянса по вопросам инноваций Тарья Яакола заявила, что украинские компании способны получить отзывы от военных и уже через несколько недель предложить новые решения.

В Бундесвере также считают, что скорость военных инноваций стала одним из ключевых факторов современной войны.

Украинское оружие – последние новости

Как сообщал УНИАН, вскоре Украина получит FPV-дроны размером с ракету "Фламинго".

Кроме того, главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. По его словам, такие ракеты имеют много преимуществ по сравнению с российскими "Искандерами".

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