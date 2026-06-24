ЕС убрал деньги на дроны из первого транша по кредиту на 90 миллиардов евро, – СМИ

В Европе решили изменить первоначальные планы – им не хватает контроля над финансовыми потоками.

Первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины больше не будет включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования на производство дронов. Вместо этого он покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, сообщает Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Первый транш должен быть объявлен в четверг во время Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в польском городе Гданьск. Транш станет частью более крупного пакета в 30 миллиардов евро, предназначенного для макрофинансовой помощи в 2026–2027 годах.

Две трети репарационного кредита от ЕС, а именно 60 миллиардов евро, предназначены для поддержки обороны Украины. Комиссия должна объявить о втором транше для покрытия оборонных нужд Киева в ближайшие дни.

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Ранее Еврокомиссия сообщала, что первый транш в размере 5,9 миллиарда евро будет направлен на помощь Киеву в закупке компонентов для дронов, произведенных за пределами блока или Украины. Причиной изменения плана финансирования является технический вопрос, связанный с необходимостью для ЕС обеспечить надлежащий контроль за тем, как расходуются средства, сообщают источники издания.

Еще три готовящихся пакета должны быть направлены на боеприпасы, противовоздушную оборону и беспилотники. Чтобы получить финансирование, Киев предоставляет Комиссии оценку своих оборонных потребностей, при этом в первую очередь рассматривается закупка оружия, произведенного в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский пропустит конференцию по послевоенному восстановлению в Гданьске, где распределение средств должно состояться на фоне дипломатического спора с президентом Польши Каролем Навроцким. Вместо этого украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Кредит ЕС для Украины – главные новости

Макрофинансовую помощь Украине от ЕС в размере 90 млрд евро называют "репарационным кредитом", поскольку Киев не будет возвращать полученные деньги. Это сделает Москва путем выплаты репараций уже после завершения войны.

Главным камнем преткновения для финансирования Украины со стороны Европы долгое время была пророссийская позиция бывшего венгерского премьера Виктора Орбана, который наложил вето на кредит, несмотря на предварительные договоренности.

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