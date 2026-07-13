Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 19 июля

Отмечается, что резких скачков курса валют не ожидается.

В Украине до 19 июля ожидаются умеренные колебания курса валют. При этом на валютном рынке возможна некая напряженность,

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что данную ситуацию не стоит воспринимать как полную стабильность, но и предпосылок для резкой девальвации нет.

Согласно прогнозу банкира, курс доллара в Украине до 19 июля будет находиться в пределах 44,4–45 гривни на межбанке и 44,5–45 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4450–4500 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется украинцам в 44500–45000 гривень.

Видео дня

Что касается европейской валюты, то, по прогнозу эксперта, курс евро будет находиться в пределах 51–52,5 гривни на межбанке и 51–52,5 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 евро в гривнях обойдутся украинцам в 5100–5250 гривень, а 1000 евро в гривнях будут стоить 51000–52500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. По его словам, курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривней устойчивости или контролируемости.

Вас также могут заинтересовать новости: