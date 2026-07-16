Возле молодой звезды случайно обнаружили самую тусклую планету, которую видели с Земли

Поиски планеты в орбите звезды Бета Пикторис шли 10 лет.

Астрономы обнаружили тусклую, трудноуловимую планету, вращающуюся вокруг молодой звезды. Ее искали 10 лет, а в конце прошлого года две группы ученых обнаружили этот холодный газовый гигант с разницей в несколько дней. Группы работали независимо друг от друга, одна в Европе, другая в США, и использовали разные телескопы. Как сообщили ученые, это самая тусклая планета, когда-либо непосредственно сфотографированная с Земли, пишет The Independent.

Группа ученых из Шотландии и Германии обнаружила новую планету вокруг звезды Бета Пикторис с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили. Планета все это время оставалась скрытой, затмеваемая более яркой звездой-соседкой и двумя планетами-спутниками.

Команда из Калифорнии сделала это открытие с помощью космического телескопа James Webb от NASA. Для этого потребовалось всего два наблюдения с помощью телескопа Webb - самого большого и мощного телескопа, когда-либо запущенного в космос. Обе команды опубликовали свои результаты в журнале Astrophysical Journal Letters.

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Случайная находка

Каждая из групп изучала одну из уже идентифицированных планет звезды. И случайно обнаружили менее массивную, и в 100 раз более тусклую планету, скрывающуюся дальше.

Новая планета немного больше Юпитера и совершает оборот вокруг своей звезды за 91 год. Это немного дольше, чем требуется Урану для оборота вокруг нашего Солнца. Родившись в звездной системе, возраст которой едва достигает 20 миллионов лет – совсем молодой возраст по сравнению с соседней звездой, возраст которой составляет 4,5 миллиарда лет, – планета, вероятно, похожа на гораздо более молодой Юпитер.

"Гигантские планеты уже сформировались, но более мелкие планеты земной группы все еще могут формироваться", – говорят ученые.

Звезда Бета Пикторис

Бета Пикторис расположена в южном созвездии Пиктор (Художник), имеющем форму мольберта, на расстоянии 63 световых лет от Земли. Световой год, напомним, это более 9 триллионов километров.

Экзопланеты - больше новостей

Напомним, что термином экзопланеты обозначают все планеты за пределами Солнечной системы. Надавно астрономы открыли новую такую планету буквально "по соседству" с Землей. GJ 251c, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 18,2 световых лет от нас в созвездии Близнецов, и ее масса примерно в 3,84 раза больше массы нашей планеты. Самое интересное, что она находится в обитаемой зоне своей звезды – на орбитальном расстоянии, которое не слишком далеко и не слишком близко к ней для существования жизни.

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