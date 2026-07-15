Украинские пилоты осваивают уже восьмой истребитель: аналитик пояснил, к чему идет дело

Франция будет готовить украинских пилотов к полетам на Rafale.

Франция взяла обязательство поставить Украине первые 16 самолетов Rafale, как только пилоты и техники завершат обучение. Стартовать курс может уже в этом году, пишет Радио Свобода. И после этого украинские летчики будут летать уже на восьми моделях боевых самолетов, изготовленных в четырех разных странах.

Издание напомнило, что после распада СССР Украина получила советские истребители, которые до сих пор остаются основой ВВС. А после полномасштабного российского вторжения союзники поставили другие модели, в том числе американские F-16 и французских Mirage 2000. К началу следующего года украинские пилоты начнут летать на нескольких шведских Gripen, а затем последуют поставки Rafale.

Авторы добавили, что в основном мировые армии, в том числе сама Франция или ее соседка Германия, эксплуатируют один или два вида боевых самолетов. Это экономит средства и время.

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По словам аналитика по вопросам военно-воздушных сил из Королевского института объединенных служб Кристофа Бергса, растущая сложность украинского парка боевых самолетов, вероятно, является шагом на пути к долгосрочной цели поэтапного вывода из эксплуатации самолетов советской разработки. Он пояснил, что техническое обслуживание этих устаревших самолетов становится все более сложным. Особенно после того, как цепочки поставок комплектующих из РФ были прерваны.

"Украина будет стремиться полностью заменить свой устаревший советский флот западными самолетами. А небольшое количество истребителей Gripen и Rafale, которые будут введены в эксплуатацию в течение следующих нескольких лет, сначала покроет переходный период обучения", – прогнозирует эксперт.

При этом главный недостатком Rafale называют его стоимость. В зависимости от комплектации, цена одного самолета может достигать 250 миллионов долларов. Эксплуатационные расходы также значительны: по оценкам, стоимость одного летного часа Rafale составляет от 16 000 до 31 000 долларов.

"Украина планирует приобрести 100 французских самолетов. Средства на покупку будут получены из кредита ЕС в размере 102 миллиарда долларов", - говорится в статье.

Истребитель Rafale – что про него известно

Rafale поступил на вооружение французской армии в 2001 году. И принял участие в боевых действиях в составе возглавляемой США операции в Афганистане в 2002 году.

Этот двухдвигательный самолет был разработан для борьбы с другими самолетами или нанесения ударов по наземным целям в любую погоду, днем и ночью.

Rafale для Украины - последние новости

Напомним, что ожидается, что Украина получит первые истребители Rafale уже в 2028-2029 годах. Это современный самолет так называемого 4++ поколения. Технологически он значительно современнее, чем Mirage 2000, которые Украина получила ранее. Он оснащен более современной радиолокационной системой, позволяющей обнаруживать цели, сопровождать их и обеспечивать поражение. Кроме того, он имеет современный защищенный радар и бортовую систему РЭБ

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