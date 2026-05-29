Куда выгоднее всего вложить 100 тысяч гривень в Украине: аналитик привел расчеты

В условиях затяжной войны, ускорения инфляции и постоянного роста цен украинцы все чаще задумываются не только о том, как отложить деньги "на черный день", но и о том, как уберечь свои сбережения от обесценивания. Ситуацию дополнительно осложняет подорожание топлива и энергоресурсов на мировых рынках на фоне войны между Израилем и Ираном, что уже влияет на цены в Украине из-за удорожания логистики и импорта.

В таких условиях инфляция продолжает постепенно "съедать" покупательную способность гривни, заставляя людей искать способы сохранения своих средств. Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович специально для УНИАН подробно разобрал, как лучше всего вложить 100 тысяч гривень в год, чтобы по крайней мере сохранить их покупательную способность.

Эксперт привел условия расчетов для этого примера:

средства инвестируются на один год;

через год их забирают и тратят на покупки (то есть тратиться будет гривня);

для годовых депозитов за основу берется индексная ставка UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) по состоянию на конец мая 2026 года (конечно, в отдельных банках ставки могут быть как выше, так и ниже);

доход по депозитам облагается НДФЛ 18% и военным сбором 5%, тогда как доход по ОВГЗ налогообложению не подлежит.

По словам Котовича, следует учесть, что с начала 2026 года НБУ девальвировал гривню на 4,5%. А согласно апрельскому макропрогнозу НБУ инфляция может составить 8% в среднем за 2026 год и 7,5% – за 2027 год.

"Возьмем немного более пессимистичный вариант для наших расчетов и предположим, что и девальвация, и инфляция в следующие 12 месяцев будут на уровне 10%. То есть, если вы сегодня покупаете доллар за 44,5 грн, то через год продадите на 10% дороже, минус разница между курсом покупки и продажи, то есть примерно за 48,5 грн. Кросс-курс евро к доллару возьмем на уровне 1,16", – отметил аналитик.

Вариантов для инвестирования, по словам эксперта, не так много. Можно разместить эту сумму на гривневом депозите или же приобрести доллары или евро с опцией дальнейшего открытия депозита в выбранной валюте. Другой вариант – приобрести гривневые ОВГЗ. Валютные ОВГЗ сознательно не рассматриваются, поскольку для этого инструмента такой суммы недостаточно.

Гривневый депозит

Ставка UIRD для гривни – 13,93% годовых. Соответственно, за год банк начислит 13 930 грн. Из них будут уплачены налоги: 2 507 тыс. грн НДФЛ и 697 грн военного сбора, то есть чистый доход составит чуть менее 10 726 грн (всего 110 726 грн с суммой депозита).

"Уменьшаем этот доход на инфляцию и получаем, что покупательная способность наших средств уменьшится примерно на 11 тыс. грн. Таким образом, прибыль, скорректированная на инфляцию, станет отрицательной, и наша покупательная способность даже немного уменьшится, хотя и не существенно – на 346 гривень", – говорит Котович.

Депозит в долларах

Имея 100 тыс. грн, можно купить примерно 2 247 долларов. При ставке 1,14% годовых (UIRD для долларового депозита на год), за год заработаем 25,6 доллара, после уплаты налогов – 19,7 доллара. Таким образом, по окончании срока депозита получим 2 267 долларов.

"Продав эту валюту в июне 2027 года, например, для поездки в отпуск, мы получим около 109 945 грн, то есть почти на 10 тыс. грн больше, чем инвестировали. Но за это время цены в гривне выросли, и на наши 109 945 грн мы сможем приобрести товары, которые сегодня стоили бы почти 99 тыс. грн. То есть мы даже потеряем примерно 1000 гривень", – объясняет аналитик.

Депозит в евро

В конце мая 2026 года соотношение евро к доллару составляло примерно 1,16, или курс был 51,6 грн за евро. Согласно нашим пессимистическим предположениям, прогнозируемый курс евро к гривне в июне 2027 года будет на уровне 56,3 грн/евро.

Соответственно, сейчас можно приобрести примерно 1 937 евро. При ставке 0,46% годовых (UIRD для депозитов в евро на год) прибыль составит 8,9 евро, после уплаты налогов – 6,9 евро. Таким образом, по окончании срока депозита на счете будет 1 944 евро.

Если следовать нашим предположениям относительно курса на июнь 2027 года, то, продав эту валюту, мы получим 109 375 грн, то есть заработаем 9 375 грн – примерно как и по долларовому или гривневому депозиту.

"Но, опять же, мы сможем приобрести меньше товаров, чем до покупки валюты и оформления депозита – то, на что мы бы потратили сегодня всего 98,4 тыс. грн, то есть потеряем почти 1,6 тыс. грн", – отмечает эксперт.

ОВГЗ

Выбирая для инвестиций ОВГЗ, стоит учитывать, что каждый выпуск имеет свой срок обращения и дату погашения. То есть можно инвестировать только на те периоды, которые доступны среди действующих выпусков облигаций, а не на любой произвольный срок.

Для удобства сравнения Котович взял условный выпуск ОВГЗ с погашением ровно через 12 месяцев с простой доходностью 15,15%, аналогично самым коротким облигациям, которые Минфин размещает на своих аукционах.

"Будем считать, что мы приобрели их в первый день обращения по номинальной стоимости, то есть 1 000 гривень за облигацию. За год мы получим на каждую облигацию по две выплаты купонов в размере 75,75 грн или в общей сложности 15 150 грн, и после погашения ОВГЗ на счете у нас будет 115 150 грн. Поскольку здесь нет никаких налогов, вычитаем только потерю покупательной способности и получаем чистый доход 3,6 тыс. грн", – рассказывает аналитик.

Таким образом, несмотря на значительное ускорение инфляции весной этого года, ОВГЗ остаются самым доходным вариантом сбережений по сравнению с депозитами благодаря более высоким ставкам и отсутствию налогообложения.

"Если выбирать между депозитами, гривневый депозит минимизирует потери от инфляции. Зато валютные депозиты дают скорее условное спокойствие и ощущение защиты сбережений, а реальную выгоду приносят только в случае резкой девальвации. Поэтому судьба валютных депозитов будет зависеть от поведения валютного рынка", – объясняет эксперт.

Если гривня резко ослабнет, что маловероятно, вкладчик получит от валютных депозитов после конвертации значительно больше гривневых средств на наши нужды. Однако ослабление гривни будет ускорять инфляцию.

Как резюмировал аналитик, окончательный выбор зависит от вашего отношения к риску и ожиданий относительно изменения валютных курсов в течение периода инвестирования. Важно также решить, что важнее: получить доступ к средствам только через год или иметь возможность вернуть их раньше без потерь.

