Украинские бойцы рассказали, насколько велик риск того, что россияне захватят Запорожье

По словам военного, динамика меняется каждую неделю, но в настоящее время фронт стабилен.

В секретном месте в черте Запорожья, возле которого сейчас усилилась угроза, солдаты под командованием своего командира с позывным Клинтон, загружают автоматы в пикапы и едут к окраинам города. Об этом пишет издание WELT.

Отмечается, что блокпосты начинаются прямо за городскими воротами, защищенные рыболовными сетями от атак беспилотников-камикадзе. На дорогах дальше мало машин, большинство из них принадлежат военным.

Клинтон находится здесь уже несколько месяцев.

Видео дня

По его словам, динамика меняется каждую неделю, но в настоящее время фронт стабилен.

"Россияне считают, что любой клочок земли, на который ступает один из их солдат, принадлежит им - даже если это всего на несколько минут. Отдельные отряд) иногда достигали позиций в тылу фронта, но мы уничтожали их в течение нескольких часов", - рассказал он.

Важно, что с других позиций им даже удавалось оттеснить оккупантов. Однако пока украинцам тоже не удалось добиться прорыва. Насколько далеко они смогут оттеснить россиян, зависит, по словам Клинтона, "от оружия, которое есть в нашем распоряжении". Он добавил:

"Это война технологий. Иногда новая технология приносит нам пользу, но через несколько месяцев противник адаптируется".

Отмечается, что в настоящее время беспилотники средней дальности, вероятно, являются самым эффективным оружием украинцев. С помощью этих летательных аппаратов украинцы нарушают российскую логистику далеко за линией фронта.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее СМИ отмечали, что на пятый год полномасштабной войны РФ против Украины дроны кардинально изменили ее ход. Благодаря новым разработкам беспилотники пролетают все большие расстояния, из-за чего расширяется "зона смерти" (kill zone).

Вас также могут заинтересовать новости: