Важнейшая река Европы пересохла, серьезно повлияв на промышленность континента, - Bloomberg

Ситуация серьезно сказывается на крупных немецких компаниях.

Из-за затянувшейся жары и засухи уровень воды в Рейне вновь упал до критически низкой отметки, что привело к удорожанию и замедлению грузоперевозок по одной из важнейших внутренних водных артерий Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Низкий уровень воды в Рейне вновь ставит под угрозу работу "экономического двигателя" Германии и всей европейской промышленности.

Отмечается, что особенно сильно это затрагивает крупные компании, перевозящие уголь, нефть, химическое сырье и другие насыпные грузы по одной из ключевых внутренних водных магистралей Европы.

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Завод Thyssenkrupp в Дуйсбурге был вынужден приостановить эксплуатацию собственных толкачей и перейти на использование сторонних судов, способных работать на мелководье. Тем временем компания BASF увеличила количество задействованных судов, поскольку из-за условий на реке каждое из них перевозит значительно меньше груза, чем обычно.

Важно, что сложившаяся ситуация также ухудшает перспективы и без того слабой экономики Германии. Берлин пытается вывести страну из многолетней стагнации за счет увеличения расходов на инфраструктуру и оборону, однако в апреле правительство понизило прогноз роста на 2026 год до 0,5% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Все это может серьезно отразиться на экономике Венгрии в силу взаимосвязанности цепочек создания стоимости и поставок: сокращение заказов от немецких партнеров может привести к спаду производства и в Венгрии", - сказано в статье.

В этом году проблема усугубляется тем, что один из ключевых маршрутов для грузовых железнодорожных перевозок на правом берегу реки закрыт на ремонт, что оставляет крайне мало альтернатив. Рост транспортных расходов может подстегнуть инфляцию в тот момент, когда Европейский центральный банк рассматривает возможность очередного повышения процентных ставок.

При этом сам по себе низкий уровень воды в Рейне может увеличить инфляцию в Германии не более чем на 0,2 процентного пункта, однако в сочетании с влиянием засухи на цены на продовольствие это может создать более серьезные риски.

Жара в Эвропе - последствия

Жара в Италии доставляет проблемы производителям всемирно известного сыра пармезан. При температуре свыше 40°C коровы дают до 10% меньше молока, которое к тому же теряет в качестве.

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