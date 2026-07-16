Почему производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов – названы причины

Ответ кроется, в частности, в экономических причинах.

Когда-то пользователи могли за несколько секунд заменить аккумулятор в смартфоне, просто сняв заднюю крышку. Однако производители постепенно отказались от съемных аккумуляторов из-за особенностей современного дизайна и новых требований к устройствам, пишет BGR.

После длительного использования смартфона в течение дня обычно приходится заряжать устройство. Для этого можно воспользоваться внешним аккумулятором или беспроводной зарядной станцией. Однако если пользователь находится вне дома, это зачастую единственный безопасный вариант, ведь общественные USB-порты для зарядки могут представлять риск.

Заменить аккумулятор в современном смартфоне так же просто, как в устройствах, работающих от обычных батареек AA, уже невозможно. Производители отказались от такой конструкции ради других возможностей.

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Главной причиной отказа от съемных аккумуляторов стала их высокая стоимость производства. Пользователи хотели получать тонкие смартфоны из качественных материалов, с современными функциями и по доступной цене. Однако совместить все эти требования со съемным аккумулятором было сложно.

Когда производители начали устанавливать аккумуляторы внутри корпуса, у них появилось больше возможностей для создания более прочных устройств и добавления новых функций, в частности камер с высоким разрешением и беспроводной зарядки. Кроме того, отказ от съемных крышек и дополнительных соединений помог сделать смартфоны более защищенными от воды.

Преимущества встроенных аккумуляторов касаются не только дизайна и новых функций. Они также могут помочь в случае кражи смартфона. Раньше злоумышленники могли просто вынуть аккумулятор и фактически лишить владельца возможности отслеживать устройство. В современных смартфонах это сделать значительно сложнее.

В то же время часть пользователей до сих пор хочет возвращения съемных аккумуляторов. В Европейском Союзе даже приняли правила, которые в будущем могут обязать производителей делать батареи в некоторых портативных устройствах более доступными для замены. Новые требования должны вступить в силу с 2027 года.

Еще больше интересного о смартфонах

Ранее эксперты рассказали, действительно ли длинный кабель замедляет зарядку смартфона. Отмечалось, что с точки зрения физики более длинный кабель действительно имеет большее электрическое сопротивление. Из-за этого напряжение на выходе немного снижается, и смартфон может заряжаться медленнее, чем при использовании короткого кабеля. Однако на практике разница будет минимальной.

Специалисты подчеркивали, что при выборе зарядного кабеля гораздо важнее не длина, а качество самого кабеля.

Также были названы функции, которые могут незаметно разряжать смартфон. Как говорилось в материале, многие пользователи пытаются сэкономить заряд смартфона, отключая Wi-Fi или Bluetooth. Однако в некоторых случаях больше энергии могут расходовать службы геолокации и фоновый поиск сетей.

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