Сколько можно заработать на депозитах: банкир оценил доходность различных вкладов

Наиболее сбалансированными остаются депозиты сроком на 6–9 месяцев.

Во втором полугодии 2026 года гривневые депозиты в Украине будут оставаться на уровне средней доходности около 14–14,5% годовых, в зависимости от срока размещения. Банки и в дальнейшем будут конкурировать за средства населения, поэтому резкого падения ставок не ожидается.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что резких изменений на рынке депозитов не произойдет. Ожидается, что средняя доходность гривневых вкладов составит около 14,5% годовых на 6 месяцев, около 14% – на 9 месяцев и примерно 14,5% – на 12 месяцев. В то же время в отдельных банках возможны более высокие ставки по специальным депозитным программам.

Банкир подчеркнул, что наиболее сбалансированными остаются депозиты на 6–9 месяцев, которые сочетают относительно высокую доходность и гибкость доступа к средствам. По словам банкира, целесообразность размещения средств на гривневых депозитах будет зависеть от уровня инфляции и динамики курса.

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Мамедов также привел расчетные пороговые значения, при которых депозиты могут терять свое преимущество. В частности, шестимесячный вклад со средней ставкой 14,5% годовых после налогообложения дает около 5,6% дохода за весь период. Такой депозит становится менее привлекательным в случае превышения инфляцией этого уровня или роста курса доллара примерно выше 47,5 грн/долл.

Для 9-месячного депозита чистая доходность составляет около 8,1%, а равновесие с валютной альтернативой может наступать на уровне около 48,65 грн/долл. При этом годовой вклад со средней ставкой 14,5% годовых после налогообложения обеспечивает около 11,2% дохода и сохраняет конкурентоспособность по сравнению с покупкой валюты даже при курсе около 50 грн/долл.

"Математика депозитов во втором полугодии остается достаточно убедительной. Даже шестимесячные вклады сохраняют целесообразность при прогнозируемых курсовых пределах. Депозиты на 9 и 12 месяцев обладают ещё большим запасом устойчивости", – подытожил Мамедов.

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В нынешних экономических условиях инфляция продолжает постепенно "съедать" покупательную способность гривны, заставляя людей искать способы сохранения своих средств. Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович объяснил, как лучше всего вложить 100 тысяч гривен на год, чтобы по крайней мере сохранить их покупательную способность.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин сообщал, что украинцы хранят вне банков почти триллион гривен. Доля наличных гривневых средств составляет примерно 23%, что значительно превышает показатели развитых стран.

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