Реальные закупки золота Китаем могут превышать официальные данные в десятки раз.

Аналитики считают, что непубличные закупки золота Китаем могут превышать официальные данные более чем в 10 раз, поскольку страна пытается уменьшить зависимость от доллара США. Это провоцирует рекордный рост цен на драгоценный металл, пишет Financial Times.

Отмечается, что официально центральный банк Китая в этом году покупал лишь по 1,9-2,2 тонны в месяц, но на рынке мало кто верит этим цифрам. Аналитики Société Générale оценивают реальные закупки Китая на 2025 год до 250 тонн - более трети всего мирового спроса центральных банков.

Непрозрачность закупок затрудняет прогнозирование цен. По словам главного стратега энергетических путей в Carlyle Джеффа Карри, Китай покупает золото в рамках стратегии дедолларизации и, в отличие от нефти, где можно отслеживать поставки с помощью спутников, золото так отследить невозможно.

Трейдеры ищут альтернативные данные: например, заказы на крупные слитки весом 400 унций из Швейцарии или Южной Африки, которые затем доставляются в Китай. Некоторые эксперты считают, что фактические резервы Китая могут составлять около 5000 тонн - вдвое больше официальных данных.

Центральные банки в последние годы скупают золото большими объемами, поднимая цену выше $4300 за унцию. Доля золота в мировых резервах вне США выросла с 10% до 26%, став вторым по величине резервным активом после доллара.

При этом все меньше закупок сообщается Международному валютному фонду: в последнем квартале лишь треть официальных закупок была обнародована, тогда как четыре года назад эта доля достигала около 90%. Многие страны, включая Китай, сообщают минимум из-за политических рисков или чтобы не влиять на цены против себя.

Китай является крупнейшим производителем и потребителем золота, поэтому может увеличивать запасы как через импорт, так и внутреннюю добычу. Официально страна приобрела лишь 25 тонн, но оценки по импортным потокам и разнице между производством и чистым импортом дают цифры в сотни тонн в год.

Также Китай активно привлекает другие страны хранить золото у себя: например, Камбоджа согласилась размещать новое золото в хранилище Шанхайской биржи, оплачивая его в юанях.

Многие аналитики даже не решаются оценивать истинный масштаб закупок Народного банка Китая.

"Это в конечном итоге неизвестно. Любые попытки оценить его... упускают тот факт, что это лишь часть большой загадки, которой является рынок золота Китая", - говорит Адриан Эш, директор исследований BullionVault.

Цены на золото

Как писал УНИАН, цены на золото в понедельник, 10 ноября, выросли на 2%, достигнув самого высокого уровня за две недели с 27 октября, сообщало агентство Reuters. Тогда цена на спотовое золото составила 4 079,49 доллара за унцию или 131,16 доллара за грамм.

Также мы рассказывали, что в США обнаружили золотую жилу необычно высокого качества на уже известном золотоносном месторождении. На разных участках месторождения обнаружены золотоносные жилы толщиной от 9 до 44 метров с содержанием золота от 5,55 до 45 граммов золота на тонну горной породы.

В золотодобывающей отрасли жилы с содержанием золота более 5 граммов на тонну считаются богатыми, более 10 граммов - очень богатыми, а жилы с содержанием в 20-30 г/т считаются очень редкими.

