Лучший результат за 17 лет: золото устаносило новый рекорд

Только на этой неделе золото подорожало примерно на 8,6%.

Золото достигло нового максимума выше 4300 долларов за унцию в пятницу, 17 октября. Уходящая неделя может стать лучшей для металла за последние 17 лет, поскольку признаки слабости региональных банков США, глобальная торговая война и надежды на снижение процентных ставок гонят инвесторов в безопасные активы.

Агентство Reuterts пишет, что спотовое золото достигло отметки в 4362,39 доллара за унцию по состоянию на 04:39 по Гринвичу, после того как ранее достигло нового рекордного уровня в 4378,69 долларов. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подскочили на 1,7% до 4375,50 долларов.

По данным биржи investing, по состоянию на 9:11 17 октября цена золота находится на уровне 4376,49 доллара за тройскую унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 141,18 доллара.

На этой неделе золото подорожало примерно на 8,6% и может показать лучший результат с сентября 2008 года.

При этом спотовое серебро подорожало на 0,3% до 54,41 доллара за унцию, что соответствует недельному росту на 8,2%. Ранее в ходе сессии цены достигли рекордного максимума в 54,35 доллара, следуя за ростом цен на золото и сжатием коротких позиций на спотовом рынке.

По данным биржи investing, по состоянию на 9:16 цена серебра достигла отметки в 53,05 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 1, 71 доллара.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотер считает, что золото может достичь отметки в 4500 долларов раньше, чем ожидалось.

"Многое может зависеть от того, как долго на рынке будут сохраняться опасения по поводу торговли между США и Китаем и шатдаун правительства", - указал эксперт.

Неприносящие доход слитки с начала года подорожали более чем на 66% под влиянием геополитической напряженности, агрессивных ставок на снижение ставок ФРС США, покупок центральных банков, дедолларизации и активного притока средств в биржевые фонды.

Что касается других металлов, то платина подешевела на 0,4% до 1706,45 доллара, а палладий подорожал на 0,3% до 1618,95 доллара.

Цены на золото - главные новости

Золото впервые превысило отметку в 4000 долларов за унцию на фоне шатдауна в США. Таким образом, в этом году металл подорожать более чем на 50%.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены на золото могут вырасти почти до 5000 долларов за унцию или более 160 долларов за грамм, если 1% частного рынка казначейских облигаций США заменят на драгоценный металл. Позже они заявили, что у золота еще есть потенциал роста.

