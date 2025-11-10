Золото обновило максимум, серебро существенно прибавило в цене: сколько стоит грамм металла

Согласно прогнозам, стоимость драгоценных металлов будет расти и в дальнейшем.

Цены на золото в понедельник выросли на 2%, достигнув самого высокого уровня за две недели с 27 октября. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас цена на спотовое золото составляет 4 079,49 доллара за унцию или 131,16 доллара за грамм. Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,9% до 4 087,8 доллара за унцию или 131,43 доллара за грамм.

Среди других драгоценных металлов спотовое серебро подорожало сразу на 3,3% до 49,91 доллара за унцию (1,6 доллара за грамм), достигнув самого высокого уровня с 21 октября.

Видео дня

Платина подорожала на 2% до 1 576,25 доллара (50,68 доллара за грамм), а палладий - на 1,7% до 1 403,63 доллара (45,13 доллара за грамм).

Спровоцировали восходящий ценовой тренд слабые экономические показатели США. Они подкрепили ожидания относительно снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в следующем месяце. В свою очередь, ослабление доллара оказало дополнительную поддержку золоту и другим драгоценным металлам.

Участники рынка сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в декабре на уровне 65%. Золото, которое не приносит дохода, обычно хорошо показывает себя в условиях низких процентных ставок и в периоды экономической неопределенности.

Данные на прошлой неделе свидетельствуют, что в октябре в экономике США сократилось количество рабочих мест, причем потери произошли в правительственном и розничном секторах. В то же время предприятия, сокращающие расходы и внедряющие искусственный интеллект, резко увеличили объемы объявленных увольнений.

Кроме того, согласно опросу, опубликованному в пятницу, в начале ноября потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня за почти 3,5 года под давлением опасений относительно экономических последствий самого длительного в истории правительственного шатдауна.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт предупредил в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье, что экономический рост США в четвертом квартале может стать отрицательным, если закрытие правительства будет продолжаться.

В итоге поздно в воскресенье Сенат США принял решение о возобновлении работы федерального правительства и прекращении 40-дневного шатдауна.

Покупки безопасных активов продолжают увеличиваться из-за продолжающейся торговой войны и геополитической напряженности, что способствует росту цен на золото. Аналитики прогнозируют стоимость золота на уровне 4 120 - 4 130 долларов (132,46 доллара за грамм) уже в скором времени.

Драгоценные металлы - последние новости

Общий тренд на подорожание поддерживают и другие драгоценные металлы, кроме золота. Так, только за этот год серебро подорожало уже более чем на 70%. По словам аналитиков, продолжающийся рост имеет прочные фундаментальные основы и еще продлится в течение определенного периода.

Высокие цены на золото также толкают американцев отправляться на поиски драгоценного металла. Причем его не только намывают в реках, но и отыскивают в парках с помощью металлодетекторов в виде ювелирных украшений. Традиционно наиболее прибыльной еще с периода золотой лихорадки времен Джека Лондона остается отрасль саппорта искателей - речь идет о продаже нужного орудия или тематических ютуб-каналах.

Вас также могут заинтересовать новости: