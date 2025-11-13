Вообще жила считается богатой, когда в ней содержится хотя бы 5 граммов золота на тонну породы.

В США обнаружили золотую жилу необычно высокого качества на уже известном золотоносном месторождении. Об этом сообщает Earth.com.

Компания OceanaGold объявила о важном открытии на своем подземном месторождении Haile, расположенном вблизи города Кершоу в штате Южная Каролина. Разведывательное бурение выявило значительные залежи руды с высоким содержанием драгоценного металла.

Согласно данным компании, в различных проверенных участках месторождения обнаружены золотоносные жилы толщиной от 9 до 44 метров с содержанием золота от 5,55 до 45 граммов золота на тонну горной породы.

Для понимания, в золотодобывающей отрасли жилы с содержанием золота более 5 граммов на тонну считаются богатыми, более 10 граммов - очень богатыми. Жилы с содержанием в 20-30 г/т считаются очень редкими.

Месторождение Haile и до того считалось довольно перспективным. И на нем остается еще немало не исследованных участков. Компания OceanaGold планирует провести дополнительные исследования и 3D-картографирование месторождения.

Добыча золота в мире

Как писал УНИАН, недавно в Аргентине обнаружили крупнейшее за последние три десятилетия месторождение золота, серебра и меди. Огромный геологический комплекс, содержимое которого оценивается в 337 миллиардов долларов, расположен в горном районе провинции Сан-Хуан на западе страны.

Также мы рассказывали, что канадская горнодобывающая компания Aya Gold & Silver открыла в Марокко крупное месторождение золота. Золотую жилу нашли на востоке Марокко в ранее малоисследованной местности. Золотоносная зона простирается на 8 километров.

