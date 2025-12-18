Оплатить за продукты средствами государственной поддержки можно уже в десяти торговых сетях.

С 18 декабря украинцам стали доступны онлайн-покупки продуктов за средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека". Воспользоваться этой возможностью можно на маркетплейсе MAUDAU.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, к программе также присоединились сети Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сими23".

Отмечается, что количество магазинов, где можно оплатить продукты питания украинского производства средствами "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека", за неделю выросло с 1160 до более 1780.

Сначала предоставили такую возможность потребителям торговые сети Fozzy Group ("Сильпо", "Фора", THRASH!ТРАШ!, Fozzy) и "Близенько". Поэтому в программе уже участвуют 10 торговых сетей.

В Минэкономики напомнили, что прием заявок на получение 1000 гривень "Зимней поддержки" продолжается до 24 декабря. Подать заявку можно онлайн через приложение "Дия" или лично в отделениях "Укрпочты". Сейчас уже более 17 млн граждан подали заявки на получение тысячи гривень.

Средства "Зимней поддержки" и "Национального кэшбека" можно использовать на:

коммунальные услуги;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;

продукты питания украинского производства, кроме подакцизных товаров.

В ведомстве отметили, что 1000 гривень "Зимней поддержки" не предоставляется тем, кто находится за пределами Украины или на временно оккупированной территории. Использовать средства, поступившие на карту "Национальный кэшбек" по заявке через "Дию", нужно до 30 июня 2026 года.

С 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы имеют возможность оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривень. Средства поступят на карту "Национальный кэшбек".

В ноябре также стало известно об изменениях в перечне товаров и услуг, на которые можно тратить деньги "Нацкешбека". С 11 декабря украинцы получили возможность покупать продукты украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек".

