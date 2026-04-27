Биткоин набирает обороты: цена криптовалюты выросла до максимума с конца января

Вторая по капитализации криптовалюта Эфир также выросла.

Биткоин вырос до максимума с конца января, приближаясь к отметке в 80 тысяч долларов, на фоне противостояния между США и Ираном вокруг Ормузского пролива.

Издание Bloomberg пишет, что крупнейшая криптовалюта выросла до 79 488 долларов – максимума с 31 января, когда ее цена в последний раз превышала 80 000 долларов. По состоянию на 07:00 по киевскому времени биткоин торговался около 79 100 долл. В то же время вторая по капитализации криптовалюта Эфир выросла на 1,7%.

Азиатские фондовые рынки также выросли после сообщения Axios о новом предложении Ирана США по открытию Ормузского пролива. Закрытие ключевого торгового маршрута ранее вызывало колебания на нефтяном рынке и среди рисковых активов.

Видео дня

"Риски реальны. Шансы на мирное соглашение между США и Ираном рухнули, что может привести к широкой переоценке рисковых активов. 80 тыс. долл. – это уровень, на котором многие недавние покупатели приближаются к безубыточности", – отметила аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

С начала апреля актив подорожал на 16%, что позволило ему продемонстрировать первый двузначный месячный рост с мая 2025 года.

Курс биткоина к доллару – последние новости

22 апреля сообщалось, что биткоин вырос до максимума за 11 недель после заявления президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном, что повысило доверие инвесторов.

Ранее, 8 апреля, биткоин подскочил до трехнедельного максимума после того, как США и Иран согласились на первоначальное перемирие, что спровоцировало рост рисковых активов.

