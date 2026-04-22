Криптовалюта на подъеме: биткоин поднялся до максимума с февраля

Биткойн переживает войну с Ираном лучше, чем многие другие активы, включая золото.

Биткойн вырос до максимума за 11 недель после того, как президент США Дональд Трамп заявил о продлении перемирия с Ираном, что повысило доверие инвесторов.

Как пишет Bloomberg, самая популярная криптовалюта выросла на 3,6%, ненадолго превысив отметку в 78 400 долларов – самый высокий уровень с 3 февраля.

Фьючерсы на индекс S&P 500 также выросли более чем на 0,5%, тогда как нефть Brent подешевела на 1,8% – ниже 97 долларов за баррель.

Биткоин переживает войну с Ираном лучше, чем многие другие активы, включая традиционную "безопасную гавань" – золото. С 27 февраля металл потерял около 10%, тогда как криптовалюта прибавила более 15%.

"В последние недели криптовалютный рынок часто игнорирует негативные новости и растет на позитивных. Уровень 75 000 долларов должен выступать надежной поддержкой, а уверенный прорыв выше 80 000 долларов откроет значительный потенциал дальнейшего роста", – сказала соучредительница Orbit Markets Каролин Морон.

С начала войны в конце февраля биткоин преимущественно торговался в диапазоне 65 000–75 000 долл. Такая стабилизация стала передышкой после нескольких месяцев падения, когда токен потерял около 40% от пика в 126 000 долларов в октябре на фоне резкого обвала криптовалютных рынков.

Отмечается, что в течение последних недель в биржевые фонды, торгующие биткоинами на американских биржах, снова начали поступать средства. На этой неделе 13 фондов уже привлекли более 250 млн долларов чистых инвестиций.

1 апреля биткоин рос после того, как в марте криптовалюта впервые за пять месяцев подорожала. Такой рост тогда поддержали заявления президента Дональда Трампа о намерении завершить войну с Ираном в ближайшие недели.

8 апреля биткоин подскочил до трехнедельного максимума после того, как США и Иран согласились на первоначальное перемирие, что спровоцировало рост рисковых активов.

