Биткоин начал расти после обвала: аналитик предсказал новую цену

Крипторынок очистилсмя от лишнего "шума".

Биткоин в понедельник, 9 февраля, стабилизировался в районе 70 000 долларов после резких скачков на прошлой неделе. Аналитики считают, что криптовалюта может еще вырасти, пишет Bloomberg.

По данным биржи Binance, по состоянию на 12:02 по киевскому времени биткоин стоит 69 503, 86 доллара.

При этом рыночный аналитик IG Australia Тони Сикамор считвет, что токен может снова подняться к отметке в 81 тысячу долларов.

"Есть возможность для восстановления до отметки в 73 000–75 000 долларов. Движение выше этого уровня откроет путь для продолжения восстановления до 81 000 долларов", - рассказал эксперт.

Курс биткоина к доллару - последние новости

Самая популярная криптовалюта ни на шутку перепугала трейдеров. Биткоин рухнул до 16-месячного минимума - до уровня 60 000 долларов.

6 февраля токен начал отходить от минимумов. Это произошло на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний, которая распространилась на другие рисковые активы, но в конце недели начала ослабевать.

На настроения на крипторынке повлияла распродажа драгоценных металлов и акций. В частности, золото и серебро стали более волатильными, но в пятницу давление продаж ослабло.

