Биткоин начал расти после обвала: аналитик предсказал новую цену

Биткоин в понедельник, 9 февраля, стабилизировался в районе 70 000 долларов после резких скачков на прошлой неделе. Аналитики считают, что криптовалюта может еще вырасти, пишет Bloomberg.
По данным биржи Binance, по состоянию на 12:02 по киевскому времени биткоин стоит 69 503, 86 доллара.
При этом рыночный аналитик IG Australia Тони Сикамор считвет, что токен может снова подняться к отметке в 81 тысячу долларов.
"Есть возможность для восстановления до отметки в 73 000–75 000 долларов. Движение выше этого уровня откроет путь для продолжения восстановления до 81 000 долларов", - рассказал эксперт.
Курс биткоина к доллару - последние новости
Самая популярная криптовалюта ни на шутку перепугала трейдеров. Биткоин рухнул до 16-месячного минимума - до уровня 60 000 долларов.
6 февраля токен начал отходить от минимумов. Это произошло на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний, которая распространилась на другие рисковые активы, но в конце недели начала ослабевать.
На настроения на крипторынке повлияла распродажа драгоценных металлов и акций. В частности, золото и серебро стали более волатильными, но в пятницу давление продаж ослабло.