Биткоин резко вырос из-за плана перемирия между США и Ираном

Биткоин в среду, 8 апреля, подскочил до трехнедельного максимума после того, как США и Иран согласились на первоначальное перемирие, что спровоцировало рост рисковых активов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что крупнейшая криптовалюта выросла на 4,9% до 72 738 долларов, что стало самым высоким уровнем с 18 марта. Впоследствии темпы роста замедлились. По состоянию на 07:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне около 71 300 долларов, что примерно на 3% выше.

Меньшие токены также показали значительный рост. Вторая по величине криптовалюта Ether поднялась на 7,4% до 2 273 долларов.

Видео дня

"Биткоин подскочил сегодня утром на фоне временного перемирия и облегчения от того, что дальнейшей эскалации пока удалось избежать. Сегодня криптовалютные рынки, вероятно, будут ориентироваться на динамику акций и сырьевых товаров", – отметила соучредительница Orbit Markets Кэролайн Маурон.

Старший трейдер FalconX Иван Лим ожидает, что рынки будут оставаться нестабильными, пока не появится устойчивое решение по конфликту в Иране. В то же время, по его словам, общий настрой сейчас положительный.

В последние недели биткоин демонстрирует относительную устойчивость, в частности на фоне признаков ослабления давления со стороны институциональных инвесторов.

В то же время биткоин остается более чем на 40% ниже своего рекордного максимума в более чем 126 тысяч долларов, зафиксированного в октябре 2025 года.

Операционный директор биржи BTSE Джефф Мей отметил, что возможность роста рынка зависит от того, как будет восстанавливаться поставка нефти и газа в ближайшие месяцы и как это повлияет на инфляцию. По его словам, если инфляция достаточно снизится и Федеральная резервная система США возобновит снижение ставок, то это может спровоцировать новый рост криптовалют.

Курс биткоина к доллару – главные новости

7 апреля агентство Bloomberg писало, что крупнейшая криптовалюта подешевела на 2,2% и торговалась на уровне около 68 800 долларов. Тогда биткоин оказался под давлением из-за общей нестабильности рынков накануне дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана.

Ранее, 1 апреля, биткоин продолжал расти после того, как в марте криптовалюта впервые за пять месяцев подорожала. Такой рост тогда поддержали заявления президента Дональда Трампа о намерении завершить войну с Ираном в ближайшие недели.

