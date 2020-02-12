Депутаты и бизнес призывают внедрить европейское регулирование работы всех норковых ферм в Украине

Украина производит 1% всего меха норки в мире, но может развить потенциал до 10%, считают в Офисе президента.

Депутаты и представители бизнеса призывают внедрить европейское регулирование норковых ферм, предложенное в законопроекте по совершенствованию правового регулирования мехового производства в Украине. По мнению законодателей, надо сформировать правовую базу для создания одинаковых условий и норм, обязательных к применению для функционирования всех норковых ферм. А также сохранить и развить меховую отрасль, которая уже создала 1500 рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос регулирования производства меха норки обсуждался на Круглом столе, организованном парламентским Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования, в среду, 12 февраля.

Как сообщил инициатор законопроекта (№2360) народный депутат Сергей Литвиненко, отрасль способна создать еще больше рабочих мест в сельской местности.

«Разве мы хотим уничтожить отрасль, которая уже создала 1500 рабочих мест? Думаю, это невыгодно и неразумно. Ее необходимо урегулировать, ввести единые европейские стандарты. И если будут открываться в Украине новые фермы по разведению норок, то только высокотехнологичные и современные, которые будут платить большие налоги и создавать новые рабочие места. Причем, эти рабочие места – в сельской местности», - подчеркнул Литвиненко.

По его словам, он посетил одну из таких ферм в Киевской области и не увидел каких-либо «ужасов» или жестокого обращения с животными. Тем не менее, депутат предлагает провести инспекцию всех работающих в Украине норковых ферм.

Как отметил собственник одной из норковых ферм Александр Харченко, на его ферме не используются химикаты и формальдегиды при производстве меха. Животных не кормят антибиотиками, поэтому нецелесообразно говорить о химическом загрязнении природы от таких ферм.

«Наша ферма построена по европейским стандартам с акцентом на экологичность, благополучие животных, создание рабочих мест и внедрение технологий. Хочу отметить, что мировой лидер в производстве норкового меха сегодня – это Дания, которая одновременно является одним из примеров экологичного государства, и на такой пример стоит равняться», - отметил он.

Уполномоченный президента Украины по аграрным вопросам Роман Лещенко считает, что Украине не стоит отказываться от инвестиций и отдавать конкурентное преимущество в меховой отрасли соседним странам. Сейчас на страну приходится только 1% в мировом производстве меха.

«От Офиса президента хочу отметить, что мы поддерживаем концепцию создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Только Украина пока отталкивает этот потенциал, а Польша берет. Меховая отрасль в нашей стране имеет очень большой потенциал, мы можем увеличить свою долю на мировом рынке до 10% и стать лидером», - сказал Лещенко.

Он также предложил создать рабочую группу, куда войдут экологи и активисты, чтобы минимизировать спекуляции на тему экологичности норковых ферм, и отметил, что законопроект по совершенствованию регулирования меховой отрасли заслуживает внимания.

По данным Ассоциации звероводов Украины, в Украине действуют 10 норковых ферм, которые ежегодно уплачивают 30 млн грн налогов в госбюджеты разных уровней. Ежегодная валютная выручка от экспорта меха составляет 70 млн долл. В Украине мех не реализовывают, его стопроцентно продают в Голландию на аукцион, который, в свою очередь, и занимается реализацией.

Также эксперты отмечают, что неэкологичные процессы дубления меха происходят уже вне территории Украины: на отечественных фермах процесс обработки останавливается на сушке, без дубления (вычинки).

Кроме того, норковые хозяйства – естественные утилизаторы отходов птицеводства и рыбоводства, которые потребляют до 50 тыс. тонн таких отходов в год. То есть, эти предприятия не только не платят за утилизацию, но и зарабатывают на этом. Это дает возможность продавать курятину дешевле.

Как сообщил президент Ассоциации звероводов Владимир Федына, в Украине за последние годы открылись только 2 новые фермы. При этом, у страны есть недорогая сырьевая база и доступная рабочая сила – конкурентное преимущество перед соседями, которое не стоит отдавать.

«Нам не нужна господдержка и дотации, мы обращаемся только с одной просьбой – чтобы отрасль была обезопасена от рейдерских захватов и были гарантии того, что вложенные нами инвестиции смогут проработать хотя бы 10 лет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации звероводов Украины, средняя заработная плата в меховом производстве составляет 12-16 тысяч гривен.