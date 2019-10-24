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Украина поднялась в рейтинге Doing Business на семь пунктов

09:13, 24 октября 2019
Финансы
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Украина поднялась в рейтинге Doing Business / фото УНИАН

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает сайт Кабмина.

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Глава правительства считает, что это - "позитивный сигнал для украинских предпринимателей" и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. Он отметил, что Кабмин продолжает работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад — закон о стимулировании инвестиционной деятельности, также правительство активизирует процессы дерегуляции.

Наибольший прогресс за последний год Украина продемонстрировала по двум компонентам: защита миноритарных акционеров и получение разрешения на строительство.

Справка. Рейтинг Doing Business - это ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 190 стран мира, составляемом Всемирным банком. Отчет Doing Business составляется по итогам комплексного исследования состояния реформ в каждой стране по 10 ключевыми индикаторами, которые используются для анализа экономических результатов и выявления успешных реформ и оценки их эффективности. Индекс легкости ведения бизнеса Doing Business является важным маркером для инвесторов при принятии решения об инвестициях в ту или иную страну мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы за 3-4 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга Doing Business.

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