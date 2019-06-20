Зеленский уверен, что через 3-4 года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Doing Business

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы через 3-4 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга Doing Business.

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Об этом он сказал на встрече с бизнесменами в Киеве. «Уверен, что через 3-4 года ТОП-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business. Наша команда приложит для этого максимум усилий», - отметил президент.

Зеленский также сообщил, что была проведена инвентаризация президентских указов и отменены документы, сдерживающие развитие экономики Украины.

«Мы провели полную инвентаризацию указов президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику. И сегодня они отменены», - сказал он.

По словам Зеленского, речь идет о штрафах за нарушение кассовой дисциплины, ограничения для установления нотариусами уровня цен на свои услуги, запрет на использование ткани иностранного производства для изготовления школьной формы.

Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, которое поможет уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну, и европейскую интеграцию.

Справка УНИАН. Doing Business характеризует состояние инвестиционного климата в 190 странах мира. Это результат ежегодного исследования, оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и тому подобное.

Сейчас Украина - один из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран.

За предыдущие три года наша страна поднялась в рейтинге Doing Business с 83-го на 71-е место. А по показателю "Получение разрешений на строительство" за два года Украина улучшила позицию со 140 до 30-го места.