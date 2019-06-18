Нацбанк оценил объем новой программы с МВФ

Регулятор считает, что новая программа с МВФ не будет такой же объемной, как в 2015 году.

Национальный банк Украины не ожидает, что новая программа с Международным валютным фондом будет в таких же объемах, как в 2015 году.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о возможных параметрах новой программы с МВФ.

«Мы не ожидаем, что программа будет иметь такой же объем, как программа 2015 года. Все-таки главная задача программы – пополнение резервов», - сказал Сологуб.

Он отметил, что резервы НБУ находятся на достаточно адекватном уровне.

«Главная функция этой программы МВФ – это сигнал для других инвесторов и реформы, которые проводятся в рамках этой программы», - добавил Сологуб.

Согласно отчету НБУ о финансовой стабильности за июнь, представленному в ходе брифинга, регулятор считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ еще до завершения текущей программы, учитывая потребность Украины реализовать широкий перечень реформ и уязвимость экономики к внешним рискам.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.