Миссия МВФ покинула Украину: итоги работы ревизоров

МВФ вернется в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов и определения приоритетов нового правительства.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда вернется в Киев для продолжения дискуссий с украинскими властями после выборов в Верховную Раду и определения новым Кабинетом министров приоритетов своей политики.

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Об этом говорится в заявлении главы работавшей в Киеве с 21 по 29 мая миссии МВФ Рона ван Родена, переданном УНИАН.

«Команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», - говорится в заявлении.

Отмечается, что заявление по итогам миссии отражает предварительную оценку экспертов МВФ, отражая их мнение по итогам визита в страну, которое не обязательно совпадает с мнением Совета директоров Фонда и не будет предметом рассмотрения на заседании Совета.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.

Также глава государства предложил действующему составу правительства подать в отставку. В ответ на это предложение премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал соответствующее заявление в Верховную Раду, однако сегодня, 30 мая, парламент отклонил заявление.

По итогам встречи с представителями миссии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна продолжает сотрудничество с МВФ и будет оставаться его партнером, выполняя свои обязательства.