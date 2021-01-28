Мнение Международного валютного фонда относительно государственного регулирования цен на рынке энергоресурсов не должно влиять на украинское правительство, считают депутаты.

Депутатская группа «Партия «За майбутнє» в Верховной Раде требует от правительства восстановить льготы на электроэнергию при потреблении до 100 кВт и учитывать вопросы многодетных семей, детских домов семейного типа, а также жителей 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. Об этом заявил сопредседатель фракции Тарас Батенко во время обсуждение проекта Постановления 4650 «О мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги».

"Мы настаиваем на том, чтобы вопрос восстановления льгот по стоимости электроэнергии при потреблении до 100 кВт был возвращен и выполнен правительством. Кроме того, необходимо учесть вопрос потребления электроэнергии многодетными, приемными семьями, детскими домами семейного типа, а также жителями 30 - километровой зоны Чернобыльской АЭС», - заявил Тарас Батенко.

Он подчеркнул, что мнение Международного валютного фонда относительно государственного регулирования цен на рынке энергоресурсов не должно влиять на украинское правительство.

"По официальной статистике Института демографии, по состоянию на середину 2020 года насчитывалось около 51% граждан, живущих за чертой бедности. То есть более половины населения Украины. Мы убеждены, что после двух неудачных локдаунов, об эффективности которых можно долго спорить, этот процент значительно повысился. У нас нет добропорядочности рынка газа. И то, что правительство пытается ввести сегодня государственное регулирование цен на рынке энергоресурсов, безусловно, является правильным решением. И нас не интересует относительно этого мнение Международного валютного фонда. Сегодня в зале должно присутствовать правительство в полном составе, которое должно это слышать, потому что мы живем в парламентско-президентской стране. И люди ждут от нас решения проблемы», - заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «За майбутнє».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН