В ЕБРР сообщили, когда начнутся ремонтные работы на защитной арке ЧАЭС

Завершение восстановительных работ на Новом безопасном конфайнменте запланировано на 2030 год.

В Европейском банке реконструкции и развития рассчитывают начать процесс восстановления поврежденного российским дроном Нового безопасного конфайнмента (НБК) в 2028 году, а завершить в 2030 году. Об этом на брифинге по завершении международной чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Басо, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, уже было выделено 30 миллионов евро для того, чтобы стабилизировать конструкцию.

"Полностью мы планируем восстановить его в 2030 году", – отметила глава банка.

Со своей стороны, первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 26 апреля было подписано соглашение об открытии счета на восстановление НБК и его пополнении. По его словам, для восстановления и обеспечения безопасности конфайнмента требуется не менее 500 миллионов евро.

"Сегодня у нас есть первые взносы. Первые обязательства партнеров в размере 100 миллионов. Предварительно также удалось договориться о 30 миллионах евро", – отметил первый вице-премьер.

Последствия атаки РФ на ЧАЭС

Напомним, что 14 февраля 2025 года РФ атаковала дроном Новый безопасный конфайнмент над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС. ЕБРР работает над привлечением 500 миллионов евро на восстановление НБК.

Старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни в интервью УНИАН сообщил, что объект "Укрытие" под НБК может обрушиться в любой момент и его восстановление необходимо завершить до 2030 года.

Вас также могут заинтересовать новости: