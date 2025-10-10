Геннадий Рябцев отметил, что защита энергосистемы сработала, но требует усиления.

Массированная российская атака на энергетическую систему Украины, которая обошлась Кремлю примерно в миллиард, не создаст критических последствий для отечественной энергетики, но защиту энергообъектов надо усиливать.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"У Путина вылетело в трубу где-то миллиард. Если он будет выбрасывать такую сумму каждый день, то я готов посидеть без света несколько часов или несколько суток", - отметил эксперт.

Говоря об отключении электроэнергии столицы, эксперт отметил, что мощностей для обеспечения энергопотребностей Киева хватает, и есть возможности для передачи тока, но из-за атаки были повреждены линии электропередач.

"Теперь нужно навести порядок: проверить все системы, проверить все сети, проверить, можно ли включать электричество... Защита сработала, мобильные огневые группы сработали, Петриоты сработали", - подчеркнул Рябцев.

Он отметил, что полностью нейтрализовать последствия российских атак невозможно даже теоретически, но благодаря обустройству инженерной защиты и работе ПВО вероятность поражения уменьшается.

"Что значит - подготовиться к отопительному сезону? Это не означает обезопасить себя от атак РФ. Даже Израиль не может обезопасить себя от каких-то труб с гайками (самодельных ракет ХАМАС, которыми он обстреливал территорию Израиля, - УНИАН). Все равно что-то прилетает и что-то взрывается. Нейтрализовать полностью угрозу невозможно даже теоретически. Снижена ли вероятность поражения? Да, снижена и существенно. Уменьшены ли потери от возможных поражений? Да, уменьшены, благодаря активной и инженерно-технической защите. Да, выведены из строя отдельные объекты. Но их неоднократно будут выводить из строя", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что аварийные отключения, при необходимости, происходят по команде диспетчера "Укрэнерго". По его словам, это еще не блэкаут, потому что "блэкаут - это когда невозможно восстановить".

"Ракеты у них, к сожалению, есть. Будут обстрелы и будут отключения, но положить энергетику Россия не в состоянии. Осложнить нашу жизнь - безусловно, поскольку они бьют по гражданской инфраструктуре для того, чтобы заставить людей поверить в то, что они могут (положить энергетику, - УНИАН). А они не могут этого сделать", - добавил Рябцев.

В подтверждение своих слов он привел данные из исследования одного из американских военных относительно того может ли государство, имея большой воздушный флот, разрушить энергетическую систему другого государства, которое оно будет атаковать.

"Там было сказано, что это возможно при трех условиях. Первое - энергосистема государства, которое атаковано, будет зависеть от лишь нескольких крупных объектов генерации. Второе - если государство не будет иметь возможности восстанавливать объекты генерации. Третье - если государство будет изолировано от других, то есть никто не захочет ему помогать... При других условиях удары будут наносить значительно больший вред - как имиджевый, так и материальный - государству, которое наносит удары по энергосистеме", - пояснил эксперт.

Говоря о том, как уменьшить ущерб энергетическим объектам и, соответственно, вероятность отключения света из-за российских обстрелов, эксперт отметил необходимость дополнительного усиления ПВО и работать над защитой объектов критической инфраструктуры

"Нужно также понять, почему через северное направление (Черниговскую область, - УНИАН) просачивается такое количество ударных дронов, и решить этот вопрос. Если им чего-то это хватает, то эти ресурсы нужно предоставить. Нужно не откладывать мероприятия по инженерной защите объектов критической инфраструктуры, а сконцентрировать ресурсы и возвести его быстро, не откладывая на 2028-2030 годы. Хорошо, что вы разработали программу защиты до 2030 года, но разве Путин будет ждать 2030 года, когда вы защитите, например, Черниговскую ТЭЦ? Не будет", - отметил Рябцев.

справка Геннадий Рябцев Энергетический эксперт Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Профессор академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета. Главный научный сотрудник отдела критической инфраструктуры, энергетической и экологической безопасности центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Внештатный эксперт Центра Разумкова по энергетике, эксперт Комитета по вопросам развития экономической конкуренции Торгово-промышленной палаты Украины.

Удары РФ по украинской энергетике - последние новости

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего во многих областях возникли перебои со светом, введены графики отключений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью российские оккупанты ударили по Украине более 450 дронами и более 30 ракетами.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких часов. По последним данным, свет в столице вернули 270 тысячам потребителей.

