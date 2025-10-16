Враг ежедневно осуществляет массированные атаки на подстанции "Укрэнерго".

Тактика ударов Российской Федерации по украинской энергосистеме изменилась. Москва пытается довести ее до непригодного состояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на Киевском международном экономическом форуме.

"Изменение тактики такое же, как на поле боя. Если сначала у них была цель дойти за три дня до Киева и захватить всю Украину, то потом они сменили на тактику выжженной земли. Теперь они это делают с энергетикой. На каждую из подстанций "Укрэнерго" осуществляются массированные атаки ежедневно, летит большое количество дронов, которое пытается стереть с лица земли наши объекты", - сказал Зайченко.

Он отметил, что в начале войны у россиян были попытки погасить всю энергосистему масштабными ударами, во время которых использовалось до 100 ракет, которые летели на различные подстанции "Укрэнерго".

По его словам, эти удары наносили значительные повреждения, но энергосистема устояла. Был лишь один случай, когда система была доведена до блэкаута, тогда остались только определенные острова, от которых с помощью европейских коллег зажили всю энергосистему.

Сейчас ситуация изменились - вражеские атаки начались с сентября с распределительных подстанций железной дороги, а затем дошли до подстанций "Укрэнерго", прежде всего, в прифронтовых областях.

"Эти атаки были настолько сложными и тяжелыми, что даже сейчас в некоторых областях - в Сумской и Черниговской - введены графики потребления. Но мы, как "Укрэнерго", делаем все возможное для восстановления", - отметил Зайченко.

Он также указал, что темпы восстановления энергообъектов сегодня чрезвычайно быстрые, а благодаря партнерам Украины энергетики накопили большое количество оборудования.

"У нас есть механизмы и тренированные бригады. И скорость, с которой мы восстанавливаем, недостижима ни для кого в мире", - добавил глава НЭК "Укрэнерго".

15 октября по команде "Укрэнерго" почти на всей территории Украины были введены экстренные отключения. В компании отметили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщил, что вчерашнее введение экстренных отключений почти во всех областях было вызвано дефицитом мощности в энергосистеме в результате ударов России по энергообъектам.

