Украинские дроны 'отключили' до конца месяца крупный НПЗ 'Лукойла' в России, - Reuters

Подвергшийся атакам НПЗ является вторым по величине производителем бензина в России и способен перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.

Четвертый по величине НПЗ в РФ – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НПЗ "НОРСИ") приостановил работу в воскресенье после результативной атаки украинских беспилотников. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, завод может возобновить поставки топлива на рынок только в конце апреля.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате атаки были поражены два объекта завода, а также повреждена электростанция.

Отмечается, что "Лукойл" не выставлял на продажу бензин, дизельное топливо и мазут с атакованного украинскими дронами нефтеперерабатывающего завода.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является вторым по величине производителем бензина в России. Предприятие может перерабатывать 16 млн тонн нефти в год, или около 320 000 баррелей в день.

Украина, несмотря на призывы партнеров ограничить удары по российским НПЗ, продолжает результативно атаковать энергетическую инфраструктуру врага.

В частности, в конце марта стало известно, что украинские "птички" вывели из строя как минимум на месяц нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши Ленинградской области.

Не остается без внимания украинских дронов и нефтеэкспортная инфраструктура РФ. 31 марта стало известно о седьмой подряд атаке на ключевой порт РФ на Балтике – Усть-Луга. В результате атаки порт остановил экспорт нефти, однако впоследствии возобновил отгрузку сырья. 7 апреля украинские дроны снова атаковали этот порт.

Вас также могут заинтересовать новости: