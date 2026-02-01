Это была не кибератака, но Россия может быть причастна к аварии в энергосистеме, - эксперт

Линия электропередачи проходит через Приднестровье из Молдовы в Украину.

Россия могла сознательно совершить диверсию на одной из тепловых электростанций в подконтрольном Москве"Приднестровье", чтобы вызвать аварию в украинской энергетике, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Я не исключаю варианта диверсии. То есть, это, возможно, была не кибератака. Но как-то это произошло "вовремя" перед так называемыми мирными переговорами в Объединенных Арабских Эмиратах. И эти линии электропередач, на которых вчера произошла аварийная ситуация, проходят через так называемую непризнанную Приднестровскую республику, через Тирасполь", – отметил эксперт в эфире телеканала"Киев24".

По его словам, в Приднестровье есть тепловая электростанция, и вероятно, что она была переведена в особый режим. Речь идет о "принудительном возбуждении генератора, что создало проблемы реактивной мощности и затем отразилось на сбоях энергетической системы".

Он предполагает, что могли быть применены такие средства, о которых нам неизвестно, потому что приднестровская территория полностью контролируется россиянами. "От них можно ожидать абсолютно всего. Поэтому я бы не отбрасывал и эту версию", – сказал эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подтверждений внешнего вмешательства или кибератак не было.

Две линии – между Румынией и Молдовой и на территории Украины – могли перестать работать из-за погодных условий, так как произошло обледенение линий, автоматическое отключение. Вместе с тем, причины подробно продолжают выясняться.

Также Александр Харченко заявлял, что своевременные меры не дали системе сорваться в блэкаут после технологического нарушения в энергосистеме, которое произошло 31 января. Он подчеркнул, что эту ситуацию можно назвать тренировкой с очень высокой ответственностью, как противостоять блэкауту.

