Отмечается, что эти агенты должны усилить кризисные явления в регионе.

Россия срочно активизирует работу в Приднестровском регионе Молдовы - так называемой ПМР, чтобы отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы от российского анклава.

Как сообщили УНИАН источники в Главном управлении разведки, на территории так называемой ПМР усилены мобилизационные мероприятия - в военные формирования квазиобразования вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

Также в Приднестровье уже развернули производство БпЛА и центры обучения операторов дронов.

Видео дня

По словам собеседника, активные меры, которые реализует Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями. Таким образом риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает.

"Для реализации своих намерений Москва перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации, проводить диверсионную работу. Приведенный ныне фокус внимания Кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции России, связанной с проведением так называемых "выборов президента ПМР" в 2026 году", - отмечают источники.

Кроме того, отмечается, что операция России имеет целью, в частности, снова присадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, скрыто нарастить военный контингент России в Приднестровье, чтобы в нужный Кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.

Ситуация в Приднестровье - что известно

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Кивер заявил, что правительство страны вместе с Европейским Союзом и Соединенными Штатами разрабатывает план реинтеграции страны - возвращение самопровозглашенного Приднестровья под фактический контроль Кишинева. По его словам, часть вопросов "остается чувствительной" и требует осторожности, а для некоторых процессов "требуется время".

Он добавил, что не может рассказывать обо всех действиях в реальном времени, потому что это может повредить итоговому результату.

Вас также могут заинтересовать новости: