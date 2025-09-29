Пока что нефтеперерабатывающий завод работает на 75% мощности.

Санкции Европейского Союза два месяца назад ударили по индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy Ltd., погрузив ее в кризис. Теперь же деятельность и продажи компании восстанавливаются благодаря государственной поддержке и обходным решениям.

Издание Bloomberg пишет, что нефтеперерабатывающая компания, частично принадлежащая российской "Роснефти", сотрудничает с банками, в том числе с Государственным банком Индии, для проведения платежей в местной валюте. Индийский кредитор UCO Bank уже получил одобрение правительства на сотрудничество с Nayara в начале сентября и, как ожидается, будет управлять зарубежными транзакциями.

Деятельность компании также возвращается к норме, что позволяет ей не только выполнять свои внутренние обязательства - снабжать более 6500 топливных заправок - но и восстанавливать экспортную сеть с помощью плавучих хранилищ и флота судов, в том числе, и подсанкционных. По словам правительственного чиновника, по крайней мере один государственный переработчик, Hindustan Petroleum Corp., увеличил закупки продукции у Nayara.

Пока что НПЗ работает на 75% мощности, и этот уровень увеличивается, сообщил источник. По его словам, НПЗ в Вадинаре, который раньше полагался на ряд сортов нефти из Саудовской Аравии, Ирака и России, теперь работает преимущественно на российской нефти марки Urals и небольшими объемами индийской нефти.

Стоит отметить, что проблемы Nayara еще не закончились. Даже после встреч с руководством НПЗ крупные кредиторы с зарубежными активами, такие как SBI, поддерживают только внутренние платежи в индийских рупиях, сообщили источники.

По данным Kpler, в сентябре завод планирует экспортировать почти 2,2 млн баррелей продукции - это менее половины объема, проданного за тот же период прошлого года. Более половины объема, уже загруженного в этом месяце в западном порту Вадинар, простаивает или участвует в перевалке с судна на судно вблизи Сохара у берегов Омана.

Часть нефтепродуктов Nayara отправляется на хранение в танкерах в море. Согласно данным по отслеживанию судов, с конца августа по меньшей мере четыре так называемых плавучих хранилища в месте перегрузки с судна на судно у порта Сохар приняли почти 130 000 тонн.

Объявление в июле о введении санкций Евросоюза в отношении Nayara, сделанное главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас, застало компанию врасплох. Это быстро привело к смене руководства и замораживанию даже базового программного обеспечения, зависящего от западных поставщиков, таких как Microsoft Corp.

Несколько из 11 членов совета директоров немедленно подали в отставку, в том числе генеральный директор Алессандро Дес Доридес и другие лица, являющиеся гражданами ЕС. Кризис усугубился, когда судоходные компании, такие как Great Eastern Shipping Co., расторгли контракты после того, как поддерживаемые ЕС страховые клубы P&I отказались от страхового покрытия. Банки лишь усугубили ситуацию.

