Из-за санкций ЕС легальные судовладельцы и трейдеры держатся в стороне от Nayara Energy.

Индийский нефтепереработчик Nayara Energy, который частично принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" ("Роснефть") в августе может получить наименьший объем нефти для переработки за всю историю своего существования. Официальные транспортные компании массово отказываются перевозить топливо с НПЗ компании, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в августе индийский нефтяной гигант, который в июле попал под санкции ЕС, будет получать чуть менее 94 тысяч баррелей нефти в сутки против 366 тысяч баррелей в сутки в июле-сентябре 2024 года. По данным издания, с начала августа компания получила почти 2,9 млн баррелей, "но последняя поставка была осуществлена 9 августа".

"До конца месяца, по данным судоходного брокера и данным отслеживания судов, больше поставок не ожидается, хотя это еще может измениться", - отмечает издание.

Видео дня

Не менее сложная картина наблюдается и с продажей бензина и дизеля за границу. Из-за санкций ЕС легальные судовладельцы и трейдеры держатся в стороне от Nayara Energy и компании приходится полагаться на "теневой флот".

"Сейчас два танкера средней грузоподъемности из черного списка пришвартованы к терминалу Nayara в Вадинаре, согласно данным отслеживания судов. Оба танкера находятся под санкциями Великобритании, а Ocean Autumn также внесен в черный список ЕС", - отмечает издание

К тому же, по данным источников Bloomberg, некоторые внутренние грузоотправители также отказались от сотрудничества с Nayara.

"Как следствие, Nayara обратилась к наземному транспорту, такому как грузовики и железная дорога, чтобы доставить больше топлива на рынок", - отмечается в публикации.

Санкции ЕС против России - последние новости

18 июля 2025 года Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против РФ. В "черный список", среди прочего, попала и компания Nayara Energy, которая почти наполовину принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" ("Роснефть").

Ограничения ЕС существенно ударили по деятельности нефтепереработчика. 7 августа стало известно, что Nayara Energy попросила у правительства Индии помочь с танкерами , чтобы обеспечивать бензином и дизелем собственную сеть АЗС.

В то же время, несмотря на проблемы компании удается экспортировать продукцию, используя подсанкционные танкеры.

Вас также могут заинтересовать новости: