При этом в заявлении Nayara Energy отмечается, что компания работает в "нормальном режиме".

Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, почти половиной которой владеет крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть", ведет переговоры с государственными органами Индии и партнерами для поддержания стабильной работы своего завода в Вадинаре мощностью в 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на заявление нефтепереработчика.

По словам представителей нефтепереработчика, НПЗ работает в "нормальном режиме" и поставляет топливо.

"В привычном режиме работает и наша сеть АЗС", - добавляют в Nayara.

При этом в компании не уточнили уровень загруженности завода, а также не сообщили никаких деталей относительно переговоров.

Между тем журналисты отмечают, что санкции ЕС заставили Nayara существенно сократить производство на нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре на западном побережье страны и ударили по экспорту. К тому же транспортные компании массово отказываются перевозить бензин и дизель, произведенный на подсанкционном заводе.

Более того, Nayara обратилась за помощью в министерство судоходства страны, чтобы получить корабли для транспортировки своих нефтепродуктов.

Санкции ЕС против РФ

Как сообщал УНИАН, ЕС ввел санкции против Nayara Energy в рамках 18-го пакета антироссийских ограничений.

Ограничения ЕС сказались на операционной деятельности нефтепереработчика. 7 августа стало известно, что Nayara Energy попросила у правительства Индии помочь с танкерами, чтобы обеспечивать бензином и дизелем собственную сеть АЗС.

Вместе с тем, несмотря на ограничения ЕС, компании удается зарабатывать на экспорте нефтепродуктов, используя для поставки продукции подсанкционные танкеры.

