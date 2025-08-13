Nayara Energy срочно ищет новый банк для обслуживания платежей за сырье и получения выручки за продукцию.

Государственный банк Индии заблокировал торговые операции и операции с иностранной валютой индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которая почти наполовину принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", сообщает The Economic Times со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника, банк принял такое решение, чтобы обезопасить себя от американских и европейских санкций. Nayara Energy уже почти месяц находится под санкциями ЕС, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в отношении Индии из-за покупки российской нефти, которые вступят в силу в конце августа.

"Это решение было принято банком недавно после повышения пошлин США, чтобы обеспечить соответствие международным правилам... Не было никаких правительственных указаний, но каждый банк должен принять решение о том, как решать эти вопросы", - отметил источник.

Журналисты отмечают, что, поскольку крупнейший по размерам активов индийский банк ограничил сотрудничество с Nayara, маловероятно, что компания может найти альтернативу в стране. Блокировка финансовых операций обслуживающим банком делает невозможным операционную деятельность компании.

Подсанкционный нефтепереработчик сейчас ищет себе новый банк. По данным Bloomberg, Nayara обратилась к правительственным чиновникам с просьбой наладить отношения с UCO Bank, для заключения специального соглашения для обработки международных транзакций, используя шаблон, который банк из Калькуты использовал для обработки иранской сырой нефти несколько лет назад. Nayara рассчитывает, что банк позволит рассчитываться за импорт сырья и обеспечит поступление выручки.

Санкции ЕС против России - последние новости

18 июля Евросоюз ввел 18-й пакет антироссийских санкций. Под санкционный удар, в частности, попала компания Nayara Energy, почти половина которой принадлежит российскому нефтегиганту "Роснефть".

Ограничения ЕС больно ударили по индийскому нефтепереработчику. Трейдеры почти игнорируют предприятие. В августе компания рискует получить рекордный минимум нефти для переработки.

Более того, 7 августа стало известно, что Nayara просила правительство Индии посодействовать в получении танкеров чтобы обеспечивать топливом собственную сеть АЗС.

