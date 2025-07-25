Нового генерального директора уже назначили.

Генеральный директор индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти", Алессандро дес Доридеса ушел в отставку в связи с санкциями Европейского союза. Его место займет ветеран компании Сергей Денисов.

Издание Reuters пишет, что перестановки в руководстве компании стали последним потрясением для Nayara после введения санкций ЕС. Решение о назначении Денисова было принято на заседании совета директоров 23 июля.

Стоит отметить, что Денисов работает в компании с 2017 года.

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Напомним, что "Роснефть" владеет 49,13% акций Nayara, а аналогичная доля принадлежит консорциуму Kesani Enterprises Co Ltd, возглавляемому итальянской Mareterra Group и российской инвестиционной группой United Capital Partners.

Санкции ЕС против России – удар по Nayara

Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России. Под ограничения попал нефтеперерабатывающий завод в Индии, который принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

После введения ограничений, танкер Talara передумал загружать топливо с индийского НПЗ компании "Роснефть" и оставил порт Вадинар пустым.

23 июля еще один танкер отказался загружать топливо с индийского НПЗ компании Nayara Energy.

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