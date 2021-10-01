Благодаря решению госучреждений Укрзализныця может закупать электроэнергию напрямую у производителя по упрощенной процедуре. Таким образом УЗ сэкономит минимум 4 млрд грн. Эти средства будут направлены, в частности, на электрификацию путей, которая продолжается в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он пояснил, что украинская железная дорога закупила более 4,9 млн мВт/ч электроэнергии у НАЭК "Энергоатом", которую будет получать до конца 2022 года. Это обеспечит более 85% годового спроса УЗ.

"Средневзвешенная цена по итогу аукциона составляет 1105 грн за мВт/ч, это будет зафиксировано в контракте. По сравнению с сентябрем этого же года, цена упала почти вдвое. Средневзвешенная цена контракта - самая низкая в 2021 году", - написал Кубраков.

Такие условия закупки стали возможными благодаря постановлению правительства, которое позволило Энергоатому и другим субъектам Государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре. Кроме этого, недавно Кабмин установил ценовые пределы на электрическую энергию во время аукционов.

"Благодаря этим решениям Укрзализныця сэкономит минимум 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - отметил министр.

По его словам, масштабные работы по обновлению инфраструктуры Укрзализныци уже стартовали – в рамках "Большой стройки" началась электрификация 11 км на участке Киев – Васильков-1 и электрификация 30 км на участке Черкассы – Т. Шевченко.

"В Одесской области начали устройство и электрификацию второго главного пути на участке Черноморская — Береговая, протяженностью 6,9 км. Благодаря сэкономленным средствам на закупках электроэнергии в следующем году количество электрифицированных путей должно вырасти в разы", - резюмировал Кубраков.

Напомним, раньше сообщалось, что президентская программа "Большая стройка" будет включать проекты по модернизации украинской железной дороги. Так, по поручению президента Владимира Зеленского было заключено соглашение о предоставлении Францией Укрзализныци 130 новых грузовых электропоездов производства компании Alstom.

Автор: Иван Бойко