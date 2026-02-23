Могло быть хуже: эксперт оценил последствия последних атак россиян по энергосистеме Украины

Уже можно сказать, что Украина пережила эту тяжелую зиму.

Врагу не удалось достичь той цели, которую он перед собой ставил, массово обстреливая объекты энергосистемы Украины зимой – в частности и последние разы 22 и 23 февраля, заявил энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Radio NV.

"В весну мы входим достаточно неплохо. Ожидалось, что будет намного хуже, что враг существенно повредит нас – и враг это хотел сделать. Но совместными усилиями мы прошли эту достаточно тяжелую зиму – уже можно так смело говорить", – уверяет Игнатьев.

Специалист отмечает, что в последнюю морозную ночь враг, в первую очередь, хотел оставить Киев без тепло- и электроснабжения, а также отрезать столицу от электропитания с Ривненской АЭС.

Видео дня

"Еще – разделить энергосистему на три части: юг Украины, левобережье и правобережье. Левобережье Украины раньше было энергетически профицитным регионом, но сейчас почти вся генерация там разрушена или существенно повреждена", – напоминает эксперт.

Именно поэтому оккупанты пытались погрузить в темноту левый берег Украины и частично Причерноморье.

"Здесь как раз наибольшее внимание на Одесский регион, поскольку это порты Большой Одессы. В Черном море снова открывается активная навигация, то есть это снова перевалка и контейнерная, и нефтепродуктов", – подчеркивает Игнатьев важность портовой инфраструктуры.

С учетом всех обстрелов, он считает ситуацию с электроснабжением в Украине пока достаточно неплохой.

"Видим и в Киеве более мягкие графики. В западных областях Украины почти нет графиков ограничения для бытовых потребителей. Это и благодаря импорту, и благодаря собственной генерации на Ривненской, Хмельницкой атомных электростанциях", – подытожил специалист.

Обстрелы России по энергосистеме Украины – последние новости

В ночь на воскресенье российские оккупанты нанесли очередной удар по объектам энергосистемы Украины – основной целью были Одесская и Николаевская области.

При этом народный депутат и член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк отметил, что враг не достиг поставленных целей, поскольку отлично сработала ПВО. В то же время в Киевской области зафиксировано попадание в один из объектов теплогенерации.

Вас также могут заинтересовать новости: